Las mujeres mandan en el Festival de Cine de DTLA

Ellas dirigen el 65% de las producciones de esta décima versión

El concepto que inspira la décima versión del Festival de Cine de Downtown Los Ángeles es que “es criminal que solamente el 12% de las producciones sean dirigidas por mujeres”.

Eso según su director, Greg Ptacek, quien explica que en esta ocasión se quiso hacer gran eco de los movimientos del #metoo y #timesup para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad moderna. Así, los más de 100 títulos de video y 30 películas que hacen parte de la muestra fueron dirigidos en un 65% por ellas.

Pero hay más: “La programación trae una importante selección de series web así como pilotos para televisión, que es donde ahora se encuentra el dinero”, explica Ptacek.

Sin embargo, nacida hace 17 años como Silverlake Festival y ahora en DTLA (por falta de salas de proyección en esa parte de la ciudad) la muestra sigue su marcha de la mano de su misión primordial: presentar la diversidad como el eje central de una inquieta comunidad de amantes del cine al Este de La Brea.

Los eventos, que se completan con una serie de paneles y presentaciones de Realidad Aumentada, Realidad Virtual e Hyper-Realidad, entre otros, se llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre en los teatros Regal de L.A. Live y en el remodelado Hotel Figueroa, que como explica Ptacek “fue construido para dar alojamiento a mujeres, en una época en que era mal visto que ellas fueran las huéspedes”. Nada podía ser más apropiado.

De otra parte, en la categoría de documentales, el evento trae entre otros a ‘A Tuba to Cuba’ “una obra destinada a convertirse en clásico, que relata el viaje de los músicos de la conocida Preservation Hall en Nueva Orleans hacia sus raíces y afinidades con la música cubana”, afirma el organizador, así como ‘Patron Saint of Jazz Fest’, un film corto que le rinde tributo a los superfanáticos del icónico festival de la icónica cuna del jazz.

‘Holy Lands’ de Amanda Sthers será la obra central de la muestra en la que se celebrará también el 20 aniversario de la proyección de ‘How Stella Got Her Groove Back’ durante la noche de cierre. Además, Rosanna Arquette y Malcolm McDowell (quien aparece en ‘Culture of Fear’ de Kayla Tabish) recibirán el premio al cineasta pionero independiente.

Qué: Festival de Cine de DTLA

Cuándo: 17 al 21 de octubre

Dónde: Regal LA Live y Hotel Figueroa

Información: http://www.dtlaff.com