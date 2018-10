La mentira de Melania Trump sobre el mensaje de “no me importa” en su chaqueta

La Primera Dama comienza a revelar su verdadera postura en diversos temas

En una comentada entrevista para NBC News, la primera dama Melania Trump habló sobre el mensaje de la chaqueta que vistió en junio para visitar en Texas a niños inmigrantes separados de sus padres, pero sus comentarios son totalmente distintos a lo que su portavoz reveló en aquella ocasión.

La exmodelo afirma que el mensaje “Realmente no me importa, ¿a ti?”, estampado en su atuendo, estaba dirigido a los medios de comunicación, para afirmarles que “no le importaba” lo que dijeran sobre ella.

En aquel entonces, los medios de comuncicación cuestionaron a quién iba dirigido ese mensaje, incluidos a ellos mismos, ya que quizá a la Primera Dama no le gustaba la cobertura, pero también hubo dudas sobre si estaba dirigido al presidente Donald Trump.

“No fue NINGUNA de esas cosas”, dijo Stephanie Grisham, la portavoz de Melania Trump. “Es una chaqueta… No había ningún mensaje oculto”.

Grisham es -con permiso- la voz de la Primera Dama ante los medios cuando ella no hace declaraciones directamente y en aquel entonces criticó a los comunicadores por enfocarse en el atuendo y no en la visita “per se” de Melania a los niños en Texas.

“La visita de hoy a los niños en Texas impactó enormemente a @FLOTUS”, escribió Grisham en Twitter. “Si los medios gastaran su tiempo y energía en sus acciones y esfuerzos para ayudar a los niños, en lugar de especular y centrarse en su vestuario, podríamos lograr mucho en nombre de los niños. #SheCares #ItsJustAJacket”.

Luego entonces, Melania y/o su equipo cambiaron su postura sobre a quién iba dirigido el mensaje, ya que la Primera Dama afirmó en televisión algo distinto.

“Algunas veces me pregunto, no voy a usar esto por si hubiera cobertura mediática. Es obvio que no me puse la chaqueta para los niños. Usé la chaqueta para ir al avión y para salir del avión. Y fue para la gente y para los medios de izquierda que me están criticando”, afirmó.