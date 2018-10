Despiden a mujer que no quería dejar pasar a su vecino afroamericano a su edificio

Por si dudabas de la gravedad del racismo en Estados Unidos

La semana pasada se divulgó la noticia de que una mujer blanca intentó prohibir que uno de sus vecinos afroamericanos ingresara al edificio de St. Louis (Missouri) donde ambos vivían.

Ahora, tras darse a conocer la controversia, la mujer identificada como Hilary Thornton (32) fue destituida de su empleo como agente de bienes raíces.

Según recupera el Daily Mail, el pasado 13 de octubre D’Arreion Toles (24) se disponía a entrar al edificio donde se ubica su departamento, pero justo en la puerta se topó con su vecina quien acaba de sacar a pasar a su perro.

Al no reconocer al hombre, Thornton le cerró el paso y lo comenzó a interrogar, exigiéndole que se identificara, que le dijera en cuál departamento vivía y que también le mostrara las llaves de su casa.

“Por favor, señora, muévanse. Entiendo lo que dice, pero usted me está impidiendo entrar a mi edificio. No necesito identificarme ante usted, usted no es la dueña, así que voy a pasar”, responde D’Arreion ante la insistencia de la mujer.

Conforme se puede ver en el video, el hombre este se niega rotundamente a identificarse y le pide que lo deje entrar. Pero la mujer hace caso omiso y se mantiene en su posición, diciéndole al hombre que “tiene que identificarse si quiere pasar a mi edificio”.

Por fin D’Arreion se abre paso e ignorando a Thornton se dirige al elevador, pero la vecina, insistente, lo persigue.

“¿A dónde vas? ¿Tienes unas llaves como estas? No he sido grosera, ni te he faltado al respeto. Tú te metiste a mi edificio a la fuerza”, le reclama, mientras D’Arreion sube al elevador y continúa ignorándola.

La mujer no cesa y sigue a D’Arreion hasta la puerta de su casa, pero finalmente se detiene cuando ve que este entra a su departamento.

No obstante, según escribió el hombre, la mujer todavía reportó el incidente con la policía quienes media hora más tarde llamaron a su puerta.

“¡Estoy impactado de que esto sea América en 2018!”, concluyó el hombre. Dicha publicación acumuló más de 57 mil reacciones y se compartió en más de 131,000 ocasiones generando controversia en las redes.

Tal fue el impacto de los vides que la noticia llegó hasta los oídos de la compañía de bienes raíces Tribeca STL, donde Thornton laboraba, quienes decidieron despedirla, según información de Time.

De acuerdo con un posicionamiento de la empresa, el incidente les pareció “perturbador” ya que ellos “no apoyan la discriminación racial”. La compañía también aclaró que el hecho no tuvo lugar en ninguna de sus propiedades y solo mostraba un evento de la vida privada de la mujer.

“Después de una revisión del asunto, la empleada fue despedida y ya no forma parte de la compañía”, declaró la empresa, según recuperó KMOV4.

(Por: Telemundo)