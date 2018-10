Elenco de ‘Señora Acero 5′: Conoce a los personajes de serie de Telemundo

Carolina Miranda vuelve para la quinta temporada de la narcoserie

La nueva temporada de “Señora Acero” llega con una transformación completa ya que pasarán 8 años y Vicenta Acero será mamá. Carolina Miranda regresa al personaje icónico a la serie que promete ser de gran impacto.

“Señora Acero 5” se transmite de lunes a viernes a las 10pm/9c por Telemundo.

¡Conoce a los personajes de la historia aquí!

Carolina Miranda (Vicenta Acero): Han pasado 8 años desde que apareció por primera vez en la historia. Vicenta sigue siendo una mujer de belleza impactante, con mirada profunda y transparente que seduce a todos los hombres que se le han cruzado en el camino, pero ella sólo ha tenido ojos para dos amores: Abelardo Casares y Daniel Phillips… Hasta ahora. Vicenta conserva el alma pura y la osadía que la caracterizan, pero ya no es la mujer impulsiva y temperamental de antes. Se ha convertido en una mujer con los pies muy puestos sobre la tierra. Una madre dispuesta a matar o morir para defender a su hijo Daniel, de seis años, fruto de su relación con Daniel Phillips, ya fallecido. Solidaria, leal, ama a su familia por encima de todo y de todos, y es capaz de dar hasta su vida por ellos. Por esa razón ha dejado de ser la coyote que entregaba su alma en cada cruce de migrantes, porque ahora es MADRE y no puede ponerse en riesgo y dejar a su hijo huérfano. Aparecerá del pasado un viejo enemigo de los Acero, nada más y nada menos que el Teca Martínez, que vendrá con más deseos de venganza al descubrir que Vicenta se metió con su sangre, y no descansará hasta verla a ella, a su hermano Salvador y a su hijo Daniel, seis metros bajo tierra. En medio de la tormenta, Vicenta descubrirá de nuevo el amor en la figura de Alberto Fuentes, un hombre que le devolverá la posibilidad de futuro.

William Miller (Don Teca Martínez): Hace 11 años sobrevivió al ataque de Salvador Acero, gracias a un chaleco antibalas que tenía puesto, y fue capturado por la DEA y llevado a una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Todo el mundo cree que está muerto y así lo ha querido la DEA para que no lo asesinen dentro de la propia cárcel. Nacido en Tecate, Baja California. De allí su sobrenombre: Don Teca Martínez. Ex líder del cartel más poderoso del México, el Cártel de Tijuana. Astuto, misterioso, calculador, inteligente, impaciente y explosivo. Tiene tentáculos en todas partes, hasta fuera de prisión. A pesar de su personalidad psicopática, la cárcel lo ha transformado. Este nuevo Teca es un poco más aplacado y menos, pero enloquece cuando se entera de que Vicenta Acero se metió con su propia sangre. El Teca siente una herida profunda, un odio lacerante.. Entonces jura venganza y desentierra el hacha de la guerra. Quiere salir de la cárcel como sea para matar al hijo de Vicenta porque esta historia es así… ojo por ojo, pariente por pariente.

Michel Duval (Salvador Acero): En esta nueva temporada vemos a un Salvador no sólo más maduro, sino profundamente aquejado por las dolencias de la diabetes que ya lleva muchos años haciendo estragos en su cuerpo. Hombre de familia, siempre alerta para defender a los suyos a pesar de su enfermedad. Noble, solidario, leal, inteligente, heredó de su madre el ser calculador para los negocios y el amor por los caballos. Es un excelente estratega, no en vano ha llevado adelante el nuevo negocio de la familia: venta de sementales y embriones equinos congelados para su reproducción. Está en un buen momento de su relación con Rosario: están a punto de tener un hijo. Aída, hermana de Rosario, les ha prestado su vientre para cargar el bebé que lograron por fertilización in vitro. Entre él y Rosario han adoptado a Elizabeth, hija de Aracely Paniagua y Mario Casas, ambos fallecidos, pero la joven, de trece años, no está a gusto con la ampliación de la familia. Salvador sabrá lo que es sufrir, por primera vez, como padre. Él, al igual que su hermana Vicenta, son el objetivo del Teca Martínez, y entre los dos les tocará enfrentarlo hasta que el Teca muera… o mueran ellos.

Oscar Priego (Erick “El Gallo” Quintanilla): Es un hombre más maduro, menos impulsivo que el que conocimos hace once años cuando apareció en la historia. Enamorado de su esposa Josefina, aunque sigue un poco resbaladizo con las mujeres. Divertido y muy franco al hablar, es la cabeza del clan familiar. Para él su familia es lo más importante, y por ellos es capaz de hacer lo que sea con tal de que nadie los toque. El Gallo está viviendo un renacer en su matrimonio con Josefina, que en los últimos tiempos era un matrimonio gastado, vencido. Está más enamorado que nunca, y vuelven a sentir la pasión que sintieron cuando comenzaron su relación clandestina. Hacen el amor donde sea y a la hora que sea. Josefina se pone disfraces, pelucas, usa látigos, y le imprimen una nueva chispa a la relación. El Gallo ni siquiera siente la necesidad de serle infiel a su mujer. El ser Presidente Municipal de Matamoros y candidato a la Gobernación, le ha dado mucha popularidad con las féminas. Pero al Gallo esto no le quita el sueño. Josefina y sus tres hijos son su principal motivo de vida. La paz que siente en este momento se ve amenazada cuando reaparece el Teca Martínez en la vida de los Acero. Aunque el sanguinario viene por Vicenta y su hijo, ya el Gallo no se volverá a sentir seguro, y en lo único que pensará es en proteger a su familia.

Ana Lucía Domínguez (Marta Mónica Restrepo “La Tuti”): Sigue siendo la hermosa, exuberante, divertida, carismática, intuitiva y chispeante mujer que hemos conocido, ahora convertida en jefa de su propio negocio: un burdel de baja calaña. La Tuti, al igual que Vicenta, será una madre que protegerá a su hijo por sobre todas las cosas, por eso lo ha enviado a estudiar en los mejores internados de España, para alejarlo del mundo narco y darle la vida y la educación que ella jamás tuvo. Tuti lleva una doble vida: ante su hijo se presenta como vendedora de “potes plásticos” estilo Tupperware, pero lo que vende es sexo. Gerencia su negocio que va viento en popa y ahora es cantante de reguetón. No le gusta que en su local trabajen sexo servidoras con traumas infantiles sino con verdadera vocación de servicio. Para Tuti, su bar, sus bailarinas, más allá del poder y dinero, son también su refugio, porque la verdad es que la Tuti siempre ha estado sola en esta historia… hasta que decide no estarlo. El amor de madre le da fuerzas para enfrentar a un enemigo poderoso: “El Teca”.

Aurora Gil (Josefina Aguilar Bermúdez): Es la matrona del clan Acero Quintanilla. Mujer madura, segura de sí misma y dispuesta a enamorar a su marido. Pero madre ante todo de sus tres hijos, por ellos hará lo que sea. Los años y las tristezas no han mermado su belleza, y parece brillar más que nunca. Es una mujer que está en el mejor momento de su vida. De belleza serena, estudiada en los mejores colegios, y con la piel curtida por los golpes que le ha tocado vivir, está pendiente de todos los integrantes de su familia. Su forma de vestir, su manera de hablar, de mirar a las personas y su poder de convencimiento, han hecho de Josefina Aguilar una mujer mucho más madura y sabia, no sólo en edad, sino en actitud. Luego de seis años, ha recuperado su matrimonio con el Gallo. Han vuelto a ser los amantes apasionados que eran cuando comenzaron su relación clandestina. Hacen el amor donde sea y a la hora que sea. Hacen juegos de roles. Josefina se disfraza, usa máscaras, látigos y tiene un diccionario de palabras eróticas que le recita a su marido al oído. Están en su mejor momento como pareja. Sin embargo, tanto su matrimonio como su vida íntima se verán afectados por el regreso del Teca Martínez, las andanzas de su hijo Felipe, y la noticia de una terrible enfermedad: cáncer de seno. Josefina deberá atravesar el más amargo de los caminos… sola.

Samantha Siqueiros (Rosario Franco): Fue prostituta hace muchos años del Bar American Dream, y dejó esa vida para estar al lado de su amado, Salvador Acero. A pesar de las experiencias que le tocó vivir siendo prostituta, Rosario es una mujer dulce, noble hasta rayar un poco en la ingenuidad, hermana y esposa amorosa, y madre adoptiva de Elizabeth, la hija ahora adolescente de Aracely Paniagua y Mario Casas, ambos fallecidos. Junto a Salvador ha sufrido muchos golpes: quedó estéril por los maltratos y torturas a los que fue sometida por Pepito, quien la violó repetidamente en el pasado para vengarse de Salvador. Finalmente, su sueño de tener un hijo se ha cristalizado: Aída, su hermana, les ha prestado su vientre para portar el óvulo que fertilizaron in vitro. Ya está a punto de dar a luz, pero su felicidad tendrá un revés cuando Aída, quien siente al bebé como suyo, tenga dudas de si entregarles al hijo, o no.

Jessica Segura (Aída Franco): Mexicana que cruzó la frontera hacia Estados Unidos por el Río Bravo, ayudada por Vicenta. Es madre de Juan Pablo y hermana amorosa de Rosario. Vivió unos años en Falfurrias, Texas, como jornalera en una hacienda ganadera en la que se enamoró de su patrón, al que, a su pesar, acusó de abuso para lograr que le dieran la Visa U, una visa por maltrato. A lo largo de los años ha entablado una cercana relación con Azuceno, el ahora fiel guardaespaldas de los Acero. Le prestará su vientre a Rosario y Salvador para cargar el hijo que ellos no pueden tener, pero cuando empieza a sentir las pataditas del bebé, entrará en un conflicto interno pues sentirá al bebé como suyo.

Emiliano Zurita (Felipe Quintanilla Aguilar): Hijo de crianza del Gallo y de Josefina Aguilar. Alegre, enamorado, soñador. Capaz de enfrentarse a sus padres por la mujer que ama. A Felipe el amor lo llevará a cometer locuras irreparables. Estudiante del último semestre de administración en la Universidad de Matamoros, es un hijo cariñoso que adora a Josefina y que no siguió con el negocio de la familia del lavado de dinero ni gusta de la política como su padre. Está enamorado de Samanta, una joven que sufre por su amplio busto y que trabaja como bailarina en el bar de la Tuti, por supuesto escondida de Felipe. Precisamente por amor, Felipe se va a meter en graves problemas con su mejor amigo de la universidad. A pesar de su amor por Samanta, esta relación será el martirio para Felipe y su familia. El error más grande.

Eduardo Amer (Bebote): Guarura y protector de los Acero. Hombre fiel, fuerte, de buenos sentimientos, enamoradizo. Será duro descubrir que la mujer que ama traicionará a la que él llama su familia: Los Acero. Cuando Azuceno entra a formar parte de los guaruras del clan, Bebote le pone las pruebas más difíciles e insólitas. No soporta al colombiano y los veremos en constantes rivalidades. Trabaja con Salvador y Vicenta en el establo donde crían sementales, y ahí conocerá a Sofía, una joven veterinaria, de la que se enamorará irremediablemente, sin sospechar que la chica trabaja para el Teca Martínez. Su peor error será descubrir que ella ha estado enfermando los caballos de los Acero, y envenenando a Salvador.

Jonathan Islas (Tecolote): Ex mano derecha del Indio Amaro, fue torturado por los Acero y por eso les dio la ubicación de su ex patrón… “cuando el Tecolote canta, el Indio muere”. Tecolote sabe pedir perdón y agradecer a quién le tiende la mano, fiel a su patrón, guerrero, luchador y buen amante. Es un hombre hábil, astuto, inteligente y de mirada oscura. Ahora el Tecolote trabaja para el Teca Martínez, quien lo bautizará como “Don Nadie”. Es amante de Sofía, la veterinaria del rancho de los Acero, y a diferencia de ella, el Tecolote no tiene pasado. Ha sido un delincuente toda su vida.

Felipe Betancourt (Azuceno): Nacido en Cali; compartió celda con Julián Romero cuando ambos estuvieron presos por narcotráfico. Azuceno siempre ha sido el segundón, pero conoce todas las mañas del negocio a la perfección. Es ingenioso, sagaz, dicharachero y rezandero. Se ha ganado un puesto en El Rancho de Los Acero gracias a que vendió a su ex patrón, Julián Romero. Es fiel, de buenos sentimientos, no sería capaz de traicionar a sus nuevos patrones, se siente parte de la familia y luchará con ellos hasta el final, esta vez no por ganar una posición, sino por permanecer con esta familia que le abrió las puertas. Él sabe que para Vicenta y Salvador la lealtad te convierte en Acero.

David Chocarro (Alberto Fuentes): Agente Especial del FBI en la oficina de Mc Allen, Texas. Huérfano de padre y madre. Fue dejado en el río cuando tenía unos dos años para que entrara en el sistema de adopciones de Estados Unidos, es como un “Moisés”. Sus padres pensaron que así tendría una mejor vida. Se crió en orfanatos y “fosters homes” en la frontera, entre niños mexicanos huérfanos como él. Hasta que se hizo mayor de edad y decidió hacerse agente de la ley. Alberto es un playboy, perdona vidas. Es desordenado y despreocupado. Se toma todo a la ligera, menos su trabajo. Guapo, inteligente, astuto, sagaz, divertido, honesto, incorruptible, persistente, leal. Ex fumador compulsivo y coleccionista de barajitas de béisbol, es entregado a su trabajo, se sale del protocolo y no sigue las normas ni los procedimientos aprendidos en el cuerpo del FBI a la hora de afrontar un caso. Aun así, siempre obtiene los resultados esperados. Es el mejor agente. Le sigue los talones a Vicenta Acero porque se convierte en su objetivo y obsesión. Está acostumbrado a ganar y en ese sentido se parece a Vicenta. Por eso choca tanto con ella… al principio. Sus compañeros del FBI lo aprecian mucho, en especial su jefe, el Agente Especial al Mando, Christian Almeida. El jefe Almeida es como un padre para Alberto. Es su consejero, su conciencia y su hombro. Sus mejores amigos y confidentes son Leticia Moreno, compañera y subordinada en el FBI, y Miguel Sandoval, ex agente del FBI que quedó paralítico durante un operativo en el que perdió la vida el hijo de Christian Almeida. Fuentes está convencido de que el Teca Martínez se ha fugado para ir a México a buscar a Vicenta. Por eso se empeña en encontrarla, para protegerla a ella y a su hijo. El gran conflicto para Fuentes será enfrentarse no sólo a la obstinación de Vicenta, sino a sus propios demonios y a su deber como figura de autoridad, porque su trabajo es proteger a Vicenta… no enamorarse de ella.

Guillermo Zulueta (Lucas Iglesias): Lucas es parte del millón de extranjeros que viven en México. Es un migrante, que a diferencia de los cientos de miles de centroamericanos que el gobierno mexicano ha deportado, él tiene un permiso legal de trabajo y viene de Europa, específicamente de España. Es un hombre guapo, fuerte, luchador, descomplicado, de corazón amplio y noble, y originalmente de una posición bien acomodada en Madrid. Allá se graduó de arquitecto, y trabajó en las firmas más prestigiosas. Hoy por hoy es un hombre que vive la vida al máximo, le saca el jugo a los días y no tiene malicia alguna en el cuerpo. Es un hippie al que le gusta el hoy sin pensar en el futuro. Se aburre al máximo cuando está en el mismo puesto de trabajo, es un ácrata, amante de la naturaleza, de los animales y las mujeres. Llegó hace seis años a México, y a los pocos meses conoció a un sacerdote, fundador de uno de los tantos refugios religiosos de la frontera México-Estados Unidos, y desde ese entonces comenzó a trabajar como voluntario. Y es que Lucas es una persona extraña: vive para los demás y en esto se parece a Vicenta. Pero es ateo y no cree que haya que ser bueno para ganarse el cielo, sino para ganarse la tierra. Es de corazón rebelde y no encaja en ningún molde. Trabaja en “La Posada del Fin del Mundo”, lugar al que llegará Vicenta cuando huye con su hijo del Teca Martínez.

María Rojo (Mercedes Berríos “La Mecha”): De origen humilde, nacida en Santa Fe del Río, Michoacán, es rebelde, fuerte, dicharachera, divertida, con sabiduría de la calle. Ha tenido un solo enamorado en su vida, Antonio, un hombre maravilloso y trabajador con el que estuvo casada muchos años, hasta que murió de un infarto y la dejó viuda. A pesar de lo duro que le ha tocado vivir, La Mecha es una mujer que conserva el optimismo, el buen humor y la alegría. Siempre tiene algo bueno que decir, es franca y no tiene filtro entre el cerebro y la lengua. Solidaria, voluntariosa y guerrera. Romántica y con ganas de futuro. Trabajó en casa de Arturo “El Amable”, experto contador de los grandes capos, ya retirado. En casa de Arturo, La Mecha pasó la mayor parte de sus últimos años. La Mecha tiene una nieta de 18 años, Lucía, a la que protege como si fuera su hija. Vive y trabaja en la “Posada del Fin del Mundo”, donde conocerá a Vicenta y a Danielito, e inmediatamente se convertirá en una madre consejera para Vicenta. Una suerte de Abate Faría. La Mecha, Lucas y Vicenta tienen algo en común: viven para ayudar a los demás, cada uno en su estilo, pero su único objetivo es poder ayudar a otras personas que los necesiten.

Paulina Gaitán (Leticia Moreno): Agente del FBI, compañera de Alberto Fuentes. Antagonista de Vicenta Acero. Leticia es una hermosa y joven mujer, de inteligencia superior y belleza salvaje, pero se viste como un hombre, siempre tapada y con chaleco antibalas. Es como si negara su sexualidad y sensualidad. Es casi masculina en sus maneras. Tanto, que su mejor amigo y jefe, Alberto, cree que es gay. Y el hecho es que Leticia no es gay, pero nunca ha conocido el amor. Su mamá abandonó a su papá cuando ella estaba muy pequeña. El padre la crió entre juegos de pelota y fútbol. Murió cuando ella estaba empezando su carrera como agente de la ley. De su madre nunca supo nada. Vive sola en McAllen, entregada a su carrera en el FBI. Leticia es una agente muy diestra de la institución. Fue la primera en su promoción. Experta en artes marciales y ahora estudia Psicología. Será el hombro y el oído de Alberto Fuentes… y enamorada en secreto, que sólo podrá acercarse a él como mujer cuando entre a trabajar en el burdel de la Tuti como infiltrada.

Arantza Ruiz (Samanta Peña): Es una joven muy bella, con sueños y aspiraciones de modelo, pero su baja estatura y su gran busto no la ayudan. Está acomplejada y se deja dominar y manipular por otros. Vive con su madre, que es una mujer alcohólica y maltratadora, haciendo que Samanta trabaje en lo que sea con tal de darle dinero a su madre. A pesar de eso, Samanta es echada para adelante, positiva, activa, llena de ilusiones. Es novia de Felipe Quintanilla. Está muy enamorada de él, pero le oculta su doble vida: trabaja en el burdel de la Tuti, donde conoce al candidato a la gobernación de Tamaulipas, Héctor Ruiz, quien la hace su amante y empleada. Bajo el sometimiento de Ruiz, Samanta es obligada a jugarle sucio al Gallo Quintanilla, involucrándolo en un escándalo, haciendo que se derrumbe la vida familiar y política del Gallo, así como la relación de Samanta con Felipe.

Omar Fierro (Christian Almeida): Agente Especial al Mando del FBI en la oficina de McAllen, Texas. Hombre noble, buen padre, consejero, líder, jefe y pilar fundamental en su trabajo, sus agentes son su familia y su inspiración es seguir luchando por una vida justa y bajo la ley. Comenzó su carrera como Agente Especial en 1996 en la Sede de Washington, donde investigó asuntos de contrainteligencia. Más tarde fue asignado a la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo para trabajar en eventos especiales y casos relacionados con el terrorismo doméstico y las armas de destrucción masiva, y años más tarde, fue el comandante inicial en el Pentágono en los atentados terroristas del 11 de septiembre. Es un viudo que perdió un hijo de manera misteriosa. Su hijo era compañero de Alberto, y Almeida ve en Alberto la imagen viva de su hijo y por eso tiene una relación paternal con él. Pero a la vez, puede llegar a ser un “padre” muy castrador.

Patricia Manterola (Nancy Salas): Es una mexicana divertida, bonita, salvavidas de “La Posada del Fin del Mundo” a la que llegan Vicenta y Daniel. Para Nancy la vida es el presente, un día a la vez, mañana no sabemos. Su premisa es “vive cada día como si fuera el último”. Sin prejuicios, ni juicios para hacer lo que sea mientras la haga feliz y sin hacerle daño a nadie. De belleza natural, casi no usa maquillaje, disfruta el sexo y no tiene problema de estar con un hombre diferente cada noche. Cuando Vicenta llega a la posada, de inmediato Nancy siente empatía por ella. A pesar de tener un carácter tan diferente, su gran corazón y simpatía hacen que se convierta en la mejor amiga y confidente de Vicenta. Ambas comparten una profunda vocación de servicio y un gran sentido de sacrificio. Amante de Lucas, pero así como está con él, puede estar con cualquier hombre que le guste y le provoque, porque Nancy no tiene ataduras. Ella vive la vida a plenitud, es alegre, irreverente, disfruta las cosas buenas que tiene la vida y todo lo hace al 100%, como si cada día fuera el último.

Braulio Aranda (Cuauhtémoc Trujillo): Guardaespaldas del burdel de la Tuti. Es un hombre guapo, fornido, de cuerpo perfecto, espaldas anchas y sonrisa amplia. Su blando corazón no se compadece con el miedo que inspira en la puerta del local. Enamorado, fiel y perseverante en la conquista de la mujer que quiere. Noble, tímido, serio, introvertido, fiel, leal, fuerte, solidario y de una sola palabra: sí, patrona. Es quien protege a las bailarinas de los clientes abusadores, y de alguna manera se convierte en su confidente y hermano mayor. Ama a la Tuti en secreto, y cuando le confiesa sus sentimientos, la Tuti lo rechaza por no tener dinero. Pero esto no amilana a Cuauhtémoc, que hará lo que sea para conquistar el corazón de la colombiana.

Camila Selser (Sofía Gómez): Huérfana de padre y madre. A su familia, incluidos sus hermanos, los asesinaron los narcos en Tijuana, los mismos para los que ella trabaja. Le debe la vida al Teca Martínez, a quien admira desde que la salvó de morir de neumonía siendo apenas una niña. Sofía es cómplice de la maldad, manipuladora y asesina. Pero también es capaz de sentir amor absoluto: es amante del Tecolote. Es una científica experta en medicina moderna. Se hace pasar por veterinaria en el establo de Salvador y Vicenta. Ahí conoce a Bebote, con quien entabla una relación. Es la encargada de cuidar a los sementales y de preparar los cargamentos de embriones congelados con extrema precaución. Lo que nadie sabe, es que trabaja para el Teca Martínez, y es ella misma la que causará una crisis de proporciones épicas en el rancho. Los hombres del Teca la bautizan como “La Mandrágora” porque es como esa planta: venenosa y curativa… depende de la dosis.

Mauricio Islas (Héctor Ruiz): Rival de El Gallo; es todo lo contrario a este: elegante, estudiado, caballeroso, de buen hablar y, sobre todo, de buen ver (en esto sí se parece al Gallo). Manipulador, maltratador y explotador de los más débiles. Candidato a la gobernación de Tamaulipas apoyado por el partido de la Presidencia de México. Se enfrentará en la contienda al Gallo Quintanilla, y como todo vale en el juego sucio de la política, utilizará a Samanta, bailarina del burdel de la Tuti y novia de Felipe, para obligarla a involucrarse con el Gallo y así sacarle información. Moverá los hilos para destruir a Felipe, y a través de él, al Gallo. Tiene muchos negocios corruptos y, además… trabaja para el Teca Martínez.

Manuel Castillo (Álvaro Acacio): Hijo de la Tuti y Álvaro Martínez, el hijo del Teca Martínez que el Gallo asesinó. La Tuti lo sacó de México cuando tenía 9 años, y lo llevó a estudiar a un internado en España, no sólo para alejarlo del mundo narco, sino para darle la educación que ella nunca tuvo. Es un genio matemático que se gradúa en tiempo récord de la preparatoria. Tiene una inteligencia superior y el coeficiente intelectual de un premio Nobel. Por eso su mamá no le entiende cuando le habla. La Tuti le ha hecho creer que es una gran empresaria, una vendedora muy exitosa, pero en realidad es dueña de un burdel de mala muerte en Matamoros. Cuando el Teca reaparece en México, la Tuti se aterra y ni le atiende las llamadas a su hijo para protegerlo del capo de Tijuana, que es su abuelo. Esto enciende las alarmas en el joven, y se aparece en la casa de su mamá en Matamoros de sorpresa, produciendo una crisis en la Tuti. Álvaro se enamorará de Ana Vega, una de las prostitutas del burdel mayor que él. Con ella comienza una relación clandestina, que si su madre descubre… la mata. A pesar de los esfuerzos de la Tuti de mantener a su hijo alejado del narco, pronto Álvaro entenderá que por sus venas corre sangre Martínez, y no podrá escapar a su destino.

Arturo Landino, Alias “El Amable”: Experto ex contador en el mundo de los narcos, es un hombre elegante, distinguido, moderado en sus maneras, con estudios y post-grados en contabilidad. Pagó condena cuando el Teca Martínez lo vendió ante la DEA. Como su sobrenombre lo indica, es AMABLE: educado, comedido, elegante, bonachón, siempre sonriente, relajado, pacífico. Ya El Amable está retirado y cumplió con la ley, pero no puede volver a México porque sabe que en cuanto lo haga, lo matan los narcos. Él sabe dónde están escondidas las caletas de todos ellos, y ha delatado a unos cuantos. No tiene en quién confiar y nunca sacó su dinero de México. La única que sabe todos sus secretos es la Mecha, quien fue su empleada por muchos años. El Amable sabe cómo piensan los narcos, pero no quiere nada con ellos. En su lucha por atrapar al Teca Martínez, Vicenta le pedirá ayuda a El Amable, que es el que le puede dar las armas y el dinero que necesita para enfrentar al capo de Tijuana.

Isidora Vives (Elizabeth Acero): Hija biológica de Aracely Paniagua y Mario Casas, y de crianza de Marcelo Dóriga. / Adoptada legalmente por Salvador Acero y Rosario Franco. A pesar de los esfuerzos que hacen Salvador y Rosario por criarla bien, Elizabeth se convierte en una joven rebelde. Es porrista en su colegio, amante de los caballos como su papá, de sus amigas y de su celular… como buena adolescente. Aun así, Elizabeth está harta de la vida. Siente unos celos terribles por la hermanita que viene en camino, que sí es hija biológica de sus padres. Ella siente que no encaja, que no es hija de nadie. Por eso caerá en las drogas y comenzará a consumir fuertemente. Salvador y Rosario harán lo imposible por ayudar a su hija, y darle la familia y la estabilidad que Elizabeth nunca ha tenido.

Mónica Dionne (Rebeca Londoño): Directora del refugio de migrantes al que huirá Vicenta Acero. Es una mujer de personalidad compleja. Parece encantadora, coqueta, casi demasiado simpática para ser real. En realidad, es una corrupta que explota a los niños migrantes, los usa para cometer delitos y pedir dinero en las calles de Matamoros, y a las mujeres las prostituye. Tiene una red de tráfico de niños, y vende a extranjeros inescrupulosos que buscan hijos. Rebeca se roba los fondos del refugio. Tiene como aliado a El Tabla, encargado de una tienda en “La Posada del Fin del Mundo”. Cuando Vicenta llega al refugio, Rebeca le abre las puertas, pero pronto Vicenta descubre que la mujer es una corrupta y delincuente, por eso Rebeca le hará la vida imposible a Vicenta y a su hijo y los amenazará con echarlos del refugio.