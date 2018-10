¿Estreno de ‘Señora Acero 5’ fracasó en su regresó a Telemundo?

Nada alentador fueron los números de la narcoserie

La audiencia del debut de la quinta temporada de “Señora Acero” en Telemundo no es nada alentador. La serie protagonizada por Carolina Miranda fue lo menos visto en la barra nocturna del canal el Lunes 15 de octubre.

El primer capítulo de la nueva temporada de “Señora Acero” tuvo 1.3 millones en total y 724 mil en el demo de adultos entre 18 y 49 años de edad.

Lo más visto de la noche en global fue “Exatlón” que alcanzó 1.4 millones y 629 mil en el demo.

El demo más alto la programación latina fue para “Falsa Identidad” con 728 mil y 1.4 millones en total.

No todo está perdido para la narcoserie ya que, si bien no logró una buena audiencia en su inicio, so pudo vencer a su competencia en Univision, “La Piloto 2” que solo obtuvo 1.1 millones en total y 517 mil en el demo.