Katy Perry se retira para cuidar su salud mental

La cantante se tomará un tiempo para poder recuperarse

Katy Perry deja la música de manera temporal para descansar y cuidar de su salud mental. La cantante ha asegurado en una entrevista a la revista Footwear News que por el momento no tiene previsto escribir su cuarto disco. “Me quiero centrar en mi salud mental y en mi lado espiritual y emocional. Estoy tratando de encontrar el equilibrio y no sobrecargarme, simplemente trato de mantenerme con los pies en el tierra“, aseguró.

“He estado de gira durante unos 10 años, así que ahora solo voy a relajarme. No voy a ir directamente a hacer otro disco. Siento que hice mucho. Siento que he sonado la campana de ser una estrella del pop muy fuerte, y estoy muy agradecida por eso“, sostuvo.

La cantante norteamericana dijo que va a focalizar sus energías en otros proyectos por fuera de su carrera musical como su línea de zapatos, Katy Perry Collections, y esto la va a ayudar a alejarse de la presión que le ha supuesto el estrellato. “Sabía lo que quería hacer cuando tenía 9 años, por lo que todo lo demás se convirtió en algo secundario a eso. Realmente no le presté atención a nada más que a mi oficio, lo cual es genial, y me encanta. Me encanta hacer música, me encanta escribir. Pero ya no me siento parte de un juego. Siento que soy un artista. No siento que tenga que probar nada, lo cual es un sentimiento liberador “, aseguró.

Perry finalizó su gira Witness en agosto y el mes pasado fue vista junto a su pareja en la alfombra roja de la gala de Global Ocean, en Monte Carlo. “Mi familia está orgullosa de mí pero no me ponen en un pedestal. Mi novio, Orlando Bloom, es un gran ancla. Por alguna razón, estoy rodeada de personas que son realmente reales y me dicen cosas cuando estoy en la luna“.