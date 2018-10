Tratamiento para la conmoción cerebral en niños

La mayoría de los niños que sufren una conmoción, una lesión cerebral como consecuencia de un golpe, choque o sacudida en la cabeza, se recuperan bien en una semana o dos, dice Robert Cantu, MD, profesor clínico de neurología y neurocirugía en la Escuela de Medicina de Boston University y cofundador de su Centro de Encefalopatía Traumática Crónica (CTE).

Puede ser desafiante averiguar si tu hijo puede tener una conmoción cerebral, y luego cómo tratarla mejor para que mejore como es debido. Pero ahora tienes a tu disposición más ayuda: a principios de este mes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron por primera vez directrices para diagnosticar y tratar lesiones cerebrales traumáticas leves (mTBI, a menudo denominada conmoción cerebral) en los jóvenes.

Las directrices anteriores fueron útiles, pero eran para adultos o se enfocaban únicamente en conmociones cerebrales que ocurrían durante la práctica de deportes, como fútbol americano y fútbol. Estas abarcan las conmociones cerebrales por cualquier causa, incluidas las caídas y los accidentes automovilísticos.

Aquí encontrarás más información sobre lo que se aconseja en estas directrices y otras fuentes expertas.

Revisa para comprobar si hay signos de conmoción cerebral. Si tu hijo recibe un golpe en la cabeza, observa si hay síntomas como dolor de cabeza, letargo, náuseas, vómitos, mareos y sensibilidad a la luz y el ruido. En el caso de los deportes de contacto, es necesario sacar a los niños del juego y no dejarlos volver a jugar el mismo día de una conmoción cerebral, incluso si los síntomas se resuelven, según la Academia Estadounidense de Pediatría.

Y presta atención a otros síntomas, como problemas de sueño y cambios de humor. Según los CDC, algunos síntomas pueden surgir inmediatamente después de una lesión en la cabeza, y otros pueden tardar horas o incluso días en presentarse, o solo se vuelven perceptibles cuando los niños intentan realizar sus actividades habituales.

Es necesario que sepas cuándo obtener atención médica. Si sospechas que tu hijo tiene una conmoción cerebral, llévalo a un profesional de atención médica que pueda evaluar la lesión y aconsejarte sobre el tratamiento para la conmoción cerebral. Llama al 911 o ve a la sala de emergencias si tu hijo pierde el conocimiento, aunque sea de manera breve, si está muy aletargado o vomita, tiene visión borrosa o doble, dolor de cabeza persistente y que empeora, desorientación, hormigueo en un lado del cuerpo, una pupila más grande que la otra, debilidad o dificultad con el equilibrio y dificultad para hablar, escuchar o comunicarse.

Omite los escáner, la mayoría de las veces. Los estudios por imágenes, como las tomografías computarizadas (CT scans), no son necesarias para diagnosticar una conmoción cerebral, de acuerdo con las nuevas directrices. Estas pruebas no mostrarán si tu hijo tiene una conmoción cerebral o no, y exponen a los niños a la radiación. Los análisis de sangre tampoco han mostrado ser efectivos, según las directrices.

En su lugar, los médicos deben examinar a los niños si existe sospecha de que tienen una conmoción cerebral, hacer preguntas sobre la lesión y los síntomas y usar lo que se denomina escalas de síntomas, lo cual ayudará a determinar la gravedad de los síntomas. También deben estar atentos a factores como conmociones cerebrales previas, un historial de dolor de cabeza antes de la conmoción cerebral y problemas de aprendizaje, que pueden aumentar la probabilidad de un período de recuperación prolongado.

Es posible que se necesiten estudios por imágenes si el médico sospecha una lesión más grave, como una fractura de cráneo o una hemorragia cerebral, o si tu hijo está inconsciente o tiene dolor de cabeza grave y que empeora, o si ha estado en un accidente grave en automóvil o de otro tipo, si muestra un comportamiento extraño, es un niño pequeño o en edad preescolar o tiene pérdida de visión o audición u hormigueo en un lado del cuerpo.

Deja que descansen, pero no por mucho tiempo. Hace mucho tiempo que escuchamos que después de una conmoción cerebral, las personas deben descansar su cuerpo y cerebro. Pero recostarse en la cama por mucho tiempo puede no ser útil.

Un estudio publicado en la revista médica JAMA en 2016, que examinó a más de 3,000 niños que habían sido diagnosticados con conmociones cerebrales en la sala de emergencias, sugiere que los niños que no realizaron actividad física alguna en los primeros 7 días después de la lesión tuvieron mayor probabilidad de tener síntomas persistentes un mes más tarde que aquellos que tuvieron un poco de actividad durante ese mismo tiempo.

“La información muestra que está bien realizar un poco de actividad física un día o más después de una conmoción cerebral”, dice Frederick Rivara, MD, MPH, profesor de pediatría en la University of Washington y en Seattle Children´s Hospital. “El descanso completo ha demostrado aumentar, no disminuir, la duración de los síntomas”.

Pero, los niños no deben realizar actividad física intensa de inmediato. Las nuevas directrices recomiendan 2 o 3 días de descanso para los niños después de una conmoción cerebral, luego volver de forma gradual a las actividades no deportivas. (Piensa en caminar, por ejemplo, no en patinar o deportes de contacto).

En términos de descanso para el cerebro, “a excepción de un día o dos de no pasar mucho tiempo viendo televisión o videojuegos, no hay pruebas convincentes de que esto sea efectivo”, dice Rivara. Pero si la actividad física o mental hace que los síntomas vuelvan a aparecer, echen marcha atrás y esperen uno o dos días antes de intentarlo nuevamente.

Y asegúrate de que cualquier adulto que se quede con tu hijo mientras no estés, tenga claro el plan de tratamiento y las expectativas, y que el personal de la escuela y de deportes sepan cómo avisarte si ven algún síntoma preocupante.

Supervisa a tus hijos antes de que vuelvan a jugar. La Academia Estadounidense de Neurología recomienda que esperes hasta que todos los síntomas hayan desaparecido y no necesites medicamentos, como analgésicos para que vuelvas a realizar cualquier actividad física más intensa. La organización también sugiere que un profesional de la salud capacitado en el diagnóstico y manejo de conmociones cerebrales dé su aprobación.

Es importante tomarse el tiempo que sea necesario: los jóvenes corren un mayor riesgo de sufrir otra conmoción cerebral si no se han recuperado por completo de la conmoción cerebral inicial, y eso puede provocar lesiones graves.

Toma medidas si los síntomas persisten. Cerca del 15% de los jóvenes puede tener síntomas que persisten durante meses, y un grupo más pequeño podría tener problemas por más de un año, dice Cantu.

Si tu hijo todavía tiene síntomas después de unos 10 días o comienza a tener síntomas más significativos debido a golpes de cabeza más leves después de la conmoción cerebral inicial, o no estás seguro de si se trata de una conmoción cerebral u otro problema, UpToDate, una herramienta de toma de decisiones en línea para médicos, recomienda consultar a un especialista en conmociones cerebrales pediátricas. Estos incluyen neurólogos, fisiatras y especialistas en medicina deportiva.

