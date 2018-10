5 consejos para conseguir becas universitarias

Si eres estudiante universitario o estás en tu último año de secundaria en busca de becas para ayudar a financiar el costo de tu educación del próximo año, este es el momento para comenzar tu búsqueda.

Los plazos de las becas de organizaciones comunitarias locales tienden a establecerse en la primavera, pero las solicitudes para algunas de las mayores becas nacionales están previstas para los próximos meses.

La National Scholarship Providers Association (NSPA), una organización sin fines de lucro, ha designado el mes de noviembre como el Mes nacional de las becas con el fin de concientizar a la gente sobre la necesidad de que empiecen a solicitar becas en el otoño.

La ayuda financiera federal se basa principalmente en la necesidad financiera, pero las becas privadas utilizan una amplia variedad de criterios para seleccionar a los beneficiarios. El rendimiento académico y necesidad financiera son los más comunes, pero otros se enfocan en servicio a la comunidad, tu campo de estudio o la experiencia de liderazgo.

En el caso de algunas becas, tendrás que actuar con rapidez si quieres postularte. La competencia estudiantil más valiosa de la Elks National Foundation, por ejemplo, les otorga hasta $50,000 a estudiantes que demuestren liderazgo. Las solicitudes se deben presentar a más tardar el 15 de noviembre. Las solicitudes para el Programa de Becas de la Jack Kent Cooke Foundation, que otorga a estudiantes hasta $40,000 por año, deben enviarse antes del 20 de noviembre. La beca James W. McLamore Whopper del cofundador de Burger King, otorga premios de $50,000 a estudiantes, pero debe solicitarse antes del 15 de diciembre.

¿Cuál es la probabilidad de ganar las becas? En realidad, tus posibilidades son bastante buenas.

Según la encuesta de 2017 de Sallie Mae How America Funds College , 7 de cada 10 familias buscaron becas y el 49% dice que las utilizó para ayudar a pagar la universidad.

Muy pocos estudiantes obtienen un monto completo para cubrir el costo total de la matrícula, las cuotas y el alojamiento y alimentación, dice un experto en ayuda financiera, Mark Kantrowitz, editor y vicepresidente de investigación de Savingforcollege.com. Pero solicitar una variedad de becas puede sumar una cantidad considerable. Las familias informaron recibir $9,712, en promedio, para cubrir los gastos universitarios, de acuerdo con la encuesta de Sallie Mae.

Estrategias inteligentes para encontrar becas

A continuación te presentamos 5 formas de maximizar tus posibilidades de obtener dinero que pueden marcar una gran diferencia para tus facturas universitarias:

Empieza en tu universidad. Las universidades son uno de los mayores proveedores de becas, dice Kathy Ruby, directora de finanzas universitarias de College Coach, un servicio de consultoría de financiamiento y admisión a la universidad. Deseosos de obtener un cuerpo estudiantil diverso, las universidades usan “dinero gratis” para reclutar estudiantes en función de características específicas, como su GPA, su especialidad principal o el lugar donde viven.

Generalmente, las universidades privadas ofrecen más becas por mérito que las universidades públicas porque tienen fondos de donaciones más grandes. Pero muchas universidades estatales, especialmente en las regiones del sur y del oeste, ofrecen generosas becas a aquellos que vienen de otros estados pero tienen antecedentes académicos sólidos.

Por ejemplo, la beca de Concesión de Matrículas para Nuevos Residentes de Arkansas de University of Arkansas cubre la mayoría de la diferencia entre los costos de matrícula para estudiantes del estado y para aquellos de estados vecinos que tienen un GPA de 3.3 o superior.

Podrás aumentar tus posibilidades de obtener una beca si aplicas en universidades donde las calificaciones de tus exámenes te sitúan en el 10% más alto de la clase.

Visita la página web del College Board llamada Big Future, para conocer cómo tu perfil académico se compara con el de otros estudiantes admitidos en las universidades a las que deseas asistir.

Mientras investigas y visitas las universidades, pregunta a los encargados de admisión si eres un buen candidato para obtener becas, y qué tipo de perfil tienen los estudiantes que comúnmente reciben ayuda por mérito.

“Los criterios que las universidades buscan cambian cada año”, afirma Ruby.

Encuentra lo que mejor se adapte a tus necesidades. Ten una estrategia al presentar tus solicitudes. Las becas con pocos criterios o criterios muy amplios tendrán mucho más competencia.

Invierte tu tiempo buscando becas que realmente coincidan con tu experiencia e intereses. Utiliza los servicios gratuitos de búsqueda de becas en línea que pueden ayudarte a encontrar una buena opción para ti, incluyendo Cappex, la College Board, Fastweb, y Scholarships.com.

Tendrás que completar un perfil para identificar qué te hace diferente, y los servicios te presentarán las posibles becas que son adecuadas a ti.

Piensa en grande y en pequeño. Las becas nacionales son a menudo más lucrativas que las que existen en tu comunidad, de manera que enfocarte en ellas es una buena manera de comenzar.

Sin embargo, puede que tengas mejores posibilidades de conseguir una beca local, porque es probable que compitas contra menos estudiantes. Habla con los consejeros de tu escuela secundaria para conocer con qué organizaciones colaboran.

Entre las fuentes comunes encontramos iglesias, organizaciones cívicas como Rotary Clubs y negocios locales. Haz un esfuerzo adicional y busca a los ganadores anteriores o asiste a ceremonias de asignaciones para ver quiénes suelen ganarse los premios.

Concéntrate en tu carrera. Algunas organizaciones profesionales ofrecen becas para atraer a la gente a ingresar al campo, especialmente en profesiones difíciles de llenar.

Prueba la herramienta buscadora del Departamento de Trabajo, CareerOneStop, que brinda más de 7,500 becas para programas universitarios y de posgrado. Estas incluyen: $2,500 de la American Association of Equine Practitioners para aquellos individuos que estudien medicina veterinaria, y de $3,000 a $5,000 del American Concrete Institute para brindar apoyo a los estudiantes cuyos estudios se relacionen con el concreto (es en serio).

Además, está la Beca Conmemorativa de John Kitt de parte de la American Association of Candy Technologists, que brinda $5,000 para los estudiantes universitarios que hayan demostrado su interés en la tecnología de la confitería.

Comienza con anticipación. No es necesario esperar hasta tu último año escolar para empezar a pensar en las becas. Comienza a buscar opciones potenciales cuando ingreses a la escuela secundaria.

“Así podrás comenzar a tomar medidas para satisfacer los criterios, en vez de esperar y tratar de encontrar en qué lugar encajas”, dice Ruby.

