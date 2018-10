¡Al fin! Shakira demuestra la potencia de su voz

Una canción de Jorge Negrete llevó a la colombiana a demostrar que su voz sigue siendo la misma

Shakira entonó las palabras de Jorge Negrete, aquellas que componen la canción “Me he de comer esa tuna“. A viva voz la colombiana interpretó unas cuantas lineas de dicho tema –“Guadalajara en un llano, México en una laguna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano”– y demostró que su voz ha recuperado su potencia. Así lo demostró con un vídeo que publicó en sus redes sociales y calló todas aquellas voces que aseguraban que Shakira ya no cantaba igual.

No puedo quitarme esta canción de mi cabeza! I can’t get this song out of my head! Shak pic.twitter.com/Jj5teQUos2 — Shakira 🤫 (@shakira) October 16, 2018

Y tal parece que tal ha sido el impacto del tema, que Shakira incluso escribió junto al vídeo publicado en Twitter: “No puedo quitarme esta canción de mi cabeza“.

México ha sido el país en el que se ha atrevido a realizar esta pequeña demostración, la cual no ha sido siquiera en un concierto sino abajo del escenario.

A continuación les compartimos la canción completa en la voz de Jorge Negrete.