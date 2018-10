El gobierno podría reparar los daños de tu auto causados por el Huracán Michael

FEMA ofrece ayuda económica a los dueños de autos afectados por un huracán bajo su programa "Other Needs Assistance (ONA)"

La temporada de huracanes del 2018, conocida como Huracanes Atlántico, comenzó el 1 junio y se espera que termine el 30 de noviembre. Uno de estos huracanes, el Huracán Michael, causó severos daños a varias propiedades por su paso por las costas de Florida, dejando a muchos automóviles con daños irreparables que dejaron a miles de conductores sin la posibilidad de poderse transportar y la incertidumbre de no saber qué hacer con su vehículo destrozado.

Por lo general, este problema se resuelve contactando a la compañía de seguros para que un representante pueda reemplazar el vehículo dañado por uno en perfecto estado. Sin embargo, no todos los afectados por los desastres del huracán cuentan con una cobertura de seguro que pueda reemplazar su vehículo completamente.

Cuando un vehículo solo cuenta con una cobertura de seguro básica (liability), los daños causados a éste deben ser pagados por la persona responsable del incidente, en este caso sería el huracán. Pero un huracán no pagará por ningún daño y miles de conductores quedaron con la obligación de pagar los gastos de su auto por su propia cuenta.

Afortunadamente, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) cuenta con una alternativa para aquellos conductores sin coberturas amplias puedan beneficiarse de dinero federal para poder reparar o remplazar sus vehículos.

“Puede calificar para recibir asistencia de FEMA a través del programa de Asistencia para Otras Necesidades (ONA). Sin embargo, la asistencia generalmente se limita a un vehículo; Si tiene más de un vehículo y al menos uno de ellos está operativo, FEMA no otorgará asistencia sin la justificación del vehículo adicional. Si el daño es cosmético (daño que no afecta la capacidad de conducción o la operación segura del vehículo), no es elegible para la asistencia de FEMA”, explicó FEMA en un comunicado.

La agencia especifica que solo aquellas personas con cobertura liability que no pueden pagar por los daños a su auto, califican para este programa.

“Los sobrevivientes que se registren deben enviar pruebas a FEMA de que tienen cobertura de responsabilidad civil para ser considerados para asistencia federal por desastre para reparar o reemplazar sus automóviles”, agrega FEMA.

Si tienes más preguntas acerca de este programa, puedes consultar la página de asistencia a desastres naturales de FEMA y también puede encontrar respuestas a tus problemas de auto relacionados con desastres naturales en la página de la Administración Nacional de Seguridad Vial (NHTSA, por sus siglas en inglés.