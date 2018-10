Colombia ‘blofea’ y niega a Osorio mientras Chilavert le declara la guerra en Paraguay

El colombiano y la federación cafetalera juegan a que no saben, mientras los ánimos hierven en Paraguay

Apenas hace unas horas el técnico de la selección paraguaya, el colombiano Juan Carlos Osorio, aseguraba en referencia a su permanencia al frente de la Albirroja, que no se aferra al contrato y se mantendrá en el proyecto mientras se sienta “cómodo y feliz” con el mismo.

Así lo dijo en una conferencia de prensa ante las preguntas sobre si abandonaría el puesto si recibe una oferta para dirigir a Colombia, el colombiano dijo categórico: “No me aferro al contrato ni al dinero, yo estoy en el fútbol porque es mi pasión“.

Por lo que “sí me siento cómodo y feliz” con el proyecto paraguayo “aquí estaré hasta el momento en que me digan mis jefes, y el día que no (lo esté) se lo manifestaré a todos”.

Parece que ese día está llegando pero tanto Osorio como la Federación Colombiana de Fútbol juegan a que no saben nada. Mientras el técnico da largas peroratas a los medios sin aceptar siquiera la posibilidad, la FCF afirma a los medios que el técnico que buscan no está contratado por ninguna otra federación, dando por descontado al extécnico de la selección mexicana. Sin embargo se sabe que en la federación colombiana se están juntando los votos necesarios para llevar a Osorio.

Por su parte José Luis Chilavert, exportero y emblema de la albirroja, criticó fuertemente al técnico colombiano y a los directivos de la Federación Paraguaya de Fútbol: “Paraguay tiene historia, no depende de Osorio ¿Qúe ha ganado Osorio? Si yo fuera el presidente de la FPF Osorio ya estaría en Colombia”.