Britney Spears de regreso a Las Vegas con ‘Domination’

La exitosa cantante volverá a la "Ciudad del Pecado" con una nueva residencia

Britney Spears anunció su regreso a Las Vegas con una nueva residencia que llevará por título Domination, que se presentará en el Park Theatre en el Park MGM.

La noticia se dio a conocer en una transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Ellen DeGeneres, donde hubo un desfile para celebrar la ocasión.

Se informó en esta semana que la cantante, de 26 años, logrará ser la artista más pagada de Las Vegas, con ganancias de 4507 mil dólares por noche.

De acuerdo con People, en este mes, Spears festejará el vigeesimo aniversario del lanzamiento de “Hit Me Baby One More Time”, lanzado el 23 de octubre de 1998.

Su actual gira, Piece of Me, culminará el próximo 21 de octubre en el Circuit of the Americans en Austin, Texas.

Las entradas para el nuevo programa de residencias de la intérprete están disponibles el 26 de octubre; su primer show está programado para febrero del 2019.