Carolina Miranda de ‘Señora Acero 5’ en Telemundo se despide de su compañero

View this post on Instagram

Esto es para ti @guerofranco te quiero con todas mis fuerzas porque antes de conocer a toda la producción te conocí a ti,haciéndome mi casting amarrada a unas esposas para entrar a este gran proyecto!!! Chato gracias por tanto,por tantas risas,aprendizaje,improvisación,te aprendí todos los días!!! Pero sobre todo gracias por hacer crecer a Vicenta en todos los sentidos…nos vemos en el camino!!!! 💖🎬🔥🙌