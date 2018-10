Shakira presume su figura con ajustados leggins

View this post on Instagram

#shakira#shakira#shakira#shakira#shakira#shakira#shakira#shakira#shakira#shakira#shakira#shakira3_fcb #shakiraaddictedtoyou #shakiraküpe #shakirafan #shakiradance #shakirashakira#shakiracolombia #shakira_fcb#shakirafan #shakiralovers#shakirashopz #shakiralovers #shakiraisback #shakirafollow #shakirafan @shakira @shakira @shakira