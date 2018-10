Francisca Lachapel de Despierta América perdió los estribos y se enganchó con sus ‘haters’

View this post on Instagram

Que diria Benito Juárez si se enterara de que su célebre frase “El respeto al derecho ajeno es la paz…” aún no ha sido entendido 🙄🤷🏽‍♀️ • • • #franciscalachapel #respeto #miami #tolerancia #seamosfelicices #todoesposible #yosigocreyendo #algundiasera