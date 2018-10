Sheriff del condado de Orange no ejecutará leyes de migración cuando patrullen las calles

Invitan a no desconfiar de las autoridades, y denunciar cuando son víctimas o testigos de un crimen

El Departamento del Sheriff del condado de Orange (OCSD ) se alió con el Consulado de México en Santa Ana para producir y difundir anuncios de servicio público, que recuerdan a los residentes que sus agentes no harán cumplir las leyes de migración cuando patrullan las calles.

El Sheriff y el consulado mexicano produjeron los primeros tres anuncios en español, con una duración de 30 segundos, en los que animan a los residentes a que reporten a la policía cuando sean víctimas o testigos de un crimen.

Uno de los anuncios se enfoca en la importancia de ir a la policía cuando sean víctimas de violencia doméstica; otro, sobre cómo reportar un crimen; y el tercero, le recuerda a la comunidad que el sheriff no ejecutarán las leyes de migración durante el transcurso de una parada normal de tránsito.

El OCSD y el consulado vieron la necesidad de crear y difundir estos anuncios, debido dijeron, a los mitos que hay en la comunidad, a pesar de las provisiones contenidas en la ley de estado santuario (SB 54).

Según la oficina del Sheriff, muchos grupos comunitarios han animado a los residentes a no cooperar con las autoridades, después de que fue aprobada la ley SB 54.

“Necesitamos que la comunidad sea copartícipe de su propia seguridad”, dijo el sheriff adjunto Don Barnes.

“Nunca lo hemos hecho, y nunca ejecutaremos las leyes de migración en las calles”, señaló.

Agregó que eso es una función federal. “Nosotros solo estamos interesados en mantener a nuestras comunidades seguras, y para que podamos hacer eso, necesitamos que la gente nos llame cuando sean testigos o víctimas de un crimen”, expuso.

El cónsul de México en Santa Ana, Mario Cuevas, dijo que quieren asegurarse que las comunidades mexicanas sepan que pueden y deben confiar en las agencias del orden del condado de Orange.

“Vivir en barrios seguros solo será posible con la ayuda de la comunidad, y de cada uno de nosotros. Se trata de que no nos quedemos callados”, sostuvo el cónsul.

Agregó que una violación de tránsito no implica una deportación. “Bajo las leyes de California, todo inmigrante indocumentado puede y debe tener una licencia de manejo”, dijo. Y recordó a los inmigrantes mexicanos que el consulado puede orientarlos en materia de asistencia legal y ayudarlos ver si hay un remedio migratorio para ellos.

El congresista Lou Correa reconoció que la situación para los inmigrantes indocumentados está fea bajo la administración actual, pero “quiero que entiendan que el Sheriff del condado de Orange, no va a entregar a nadie al ICE”.

Reacciones

Roselía Barrios Piña, vecina de Santa Ana, considera que los vídeos revelados por el sheriff y el consulado van a ayudar mucho a crear confianza en la comunidad.

“Mucha gente por no meterse en problemas, aunque tienen información y han sido testigos de crímenes, prefieren quedarse callados”, dijo.

“Al último salimos perdiendo. Donde yo vivo, hay una pandilla muy grande que amenazaba y golpeaba a mis hijos cuando eran menores porque nos los querían ver fuera de la casa y no eran parte de ellos. A veces, yo me peleaba con los pandilleros y los enfrentaba”, comentó. Pero acepta que nunca se atrevió a denunciarlos.

“Siempre andamos con pendiente. Decimos, ‘mejor no llamamos a la policí’a. Pero al ver estos vídeos, entendí que el Sheriff no trabajan con el ICE, y no debemos vivir con ese temor“, comentó Policarpo Hernández Cruz, otro vecino de Santa Ana.

“Está bien que no tengamos miedo a denunciar a la policía. Siempre hay que obedecer las leyes”, dice Omar Montiel, quien ha vivido durante 11 años en la ciudad de Garden Grove,

Los anuncios serán exhibidos en los canales locales de cable y puestos en las redes sociales del Departamento del Sheriff del condado de Orange.

A continuación, los enlaces de los anuncios hechos en colaboración entre el consulado de México en Santa Anaya y el sheriff de Orange:

https://www.youtube.com/watch?v=75I5ft-kIGY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=rew2zp5nSiM&feature=youtu.be