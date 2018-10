Carlos Vela revela que no se negaría a jugar con el América

El delantero mexicano de LAFC aclara rumores que lo vinculan con las Águilas

Carlos Vela aclaró rumores que lo vinculaban al América y aseguró que ningún directivo de la institución azulcrema se ha puesto en contacto con él para hacerle alguna propuesta, sin embargo, el delantero mexicano no descartó la posibilidad de jugar con las Águilas si se lo ofrecieran.

En entrevista con ESPN, el jugador de Los Angeles Football Club (LAFC) de la MLS, aseguró que en estos momentos está concentrado al máximo con su actual equipo.

“La verdad que nunca he tenido contacto con alguien del América, ni me lo han ofrecido”, dijo Vela.

“Al final siempre hay rumores, pero yo no estoy cerrado a nada, la vida te va llevando por caminos y circunstancias y hay que tomarlas de buena manera”, agregó el “Bombardero“.

“De momento estoy aquí muy bien, no me veo en otro lado que no sean Los Ángeles y en un futuro ya veremos”, insistió el futbolista.

Reconoció que en sus ratos libres no ve fútbol en ningún lado y reveló que si al mismo tiempo jugaran Los Angeles Lakers y las Chivas del Guadalajara, el equipo que lo formó como futbolista, prefería ver a la escuadra de LeBron James.

Actualmente, LAFC se ubica en la segunda posición de la Conferencia Oeste de la MLS, sólo por debajo del Sporting Kansas City.