Dodgers acortan distancia en el partido más largo en la historia de la Serie Mundial

Tuvieron que pasar más de siete horas para que la novena angelina derrotara a Boston Red Sox en el Clásico de Otoño

Tenía que ser Muncy. El zurdo tuvo un partido de altibajos, pero finalmente se proclamó como el héroe de la película en el partido más largo en la historia de la Serie Mundial, tras conectar un cuadrangular en la baja de la decimoctava entrada, y llevar al plato la carrera que necesitaban los Dodgers para conseguir la victoria.

Tuvieron que pasar más de siete horas para que los Dodgers consiguieran un histórico triunfo para imponerse 3-2 en el duelo del Clásico de Otoño.

Muncy tomó su turno al bate después de haber amenazado en su última oportunidad y conectó sólido por el jardín izquierdo para darle el triunfo a los Dodgers, mismo que pudieron haber conseguido muchas horas antes.

Los Dodgers se fueron al frente en el marcador en la baja de la tercera entrada cuando una línea de Joc Pederson superó la cerca y significó el primer cuadrangular del zurdo en esta Serie Mundial.

Con la ventaja, Walker Buehler se convirtió en dueño de la lomita y dominó durante siete entradas a la poderosa ofensiva de Boston, que solo le pudo propinar un par de imparables sin hacer mayor daño.

La pizarra la empató Jackie Bradley Jr., quien se voló la barda en la alta de la octava ante los envíos del cerrador Kenley Jansen, que entró temprano en el partido en sustitución de Buehler y cuya única tarea era sacar seis outs sin recibir daño.

La carrera del empate provocó la algarabía entre los contados aficionado de las Medias Rojas que se dieron cita en el Dodger Stadium, mientras que la afición local temía una nueva derrota que colocara el Clásico de Otoño todavía más cuesta arriba.

El desafortunado corrido de bases de Cody Bellinger en la baja de la novena evitó un posible triunfo agónico de los Dodgers y mandó el juego a extra innings.

En la alta de la décima, Boston tuvo hombres en las esquinas con un out y un elevado de Eduardo Núñez dio pie a Ian Kinsler para intentar tomar ventaja desde la antesala, pero un disparo perfecto al plato del jardinero central Bellinger completó el doble play.

Con un doblete en la baja de esa misma entrada, Max Muncy le dio vida al ataque de los Dodgers, pero un elevado de Manny Machado terminó con la entrada y alargó un poco más el partido.

Las entradas once y doce se fueron como llegaron, y fue hasta la alta del 13 que Boston tomó la ventaja parcial cuando la defensiva de los Dodgers falló en un rodado de Eduardo Núñez que el lanzador Scott Alexander no pudo convertir en out y terminó impulsando la carrera que ponía la pizarra 2-1 en favor de las Medias Rojas.

Pero la novena local no se dio por vencida y saltó a la parte baja del episodio en busca del empate, mismo que consiguió en los ‘spikes’ de Max Muncy, quien llegó a primera gracias a un pasaporte y pisó segunda gracias a un ‘fly’ de sacrificio. Muncy llegó al plato y empató el partido luego de un ‘infield hit’ de Yassiel Puig que el segunda base Ian Kinsler no pudo enviar al guante de Christian Vázquez.

Con leves intentos de tomar ventaja, el episodio 14 pasó sin pena ni gloria. Max Muncy amenazó con convertirse en el héroe en la baja de la 15, pero su batazo cayó en terreno de foul por centímetros y ahogó el grito de la fanaticada local.

El mexicano Julio Urías vio acción en el decimoséptimo episodio y retiró rápido a la ofensiva de Boston. Para la parte baja del capítulo, Clayton Kershaw apareció en el juego como bateador emergente pero no tuvo suerte al bate.

Ahora, los Dodgers deberán mantener la inercia positiva si quieren emparejar la serie la noche de este sábado.