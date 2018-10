Bon Jovi criticó a Kim Kardashian por esta razón

Mira lo que dijo el cantante sobre la famosa socialité

Jon Bon Jovi criticó a Kim Kardashian y la cultura que generan programas actuales como ‘Keeping Up With the Kardashians’, durante una entrevista para The Sunday Project.

“Creo que es horrible que vivamos en ese mundo y puedo decirte que nunca le he dado más de 60 segundos de mi vida, nunca, a ‘Houswifes’ o a las Kardashians“, declaró el músico.

“No conozco los nombres, nunca he visto más de 60 segundos del show, no es para mí”, agregó.

El intérprete también criticó la forma en que Kim Kardashian llegó a la fama, en 2007.

“¿Qué va a escribir en su autobiografía? ‘Hice un video porno y me hice famosa’, joder, lo siento, yo paso“, declaró.

Bon Jovi también dijo que si se quiere alcanzar la fama, existen medios como la literatura, la pintura, la actuación o la música.

“La fama es consecuencia de escribir una buena canción“, dijo.

Mira aquí la entrevista completa o ve directo al minuto 5:44