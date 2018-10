Sigue la batalla entre Cardi B y Nicki Minaj

Ahora hasta la hermana de Cardi B está involucrada

La guerra entre Cardi B y Nicki Minaj ha dado paso en las últimas semanas a un conflicto unilateral pero no por ello menos despiadado en el que la segunda ha optado por abrazar una postura defensiva y refugiarse tras una especie de silencio digno que no ha conseguido, sin embargo, calmar los ánimos o acercar posturas.

Apenas unos días después de que la intérprete de ‘Bodak Yellow’ acusara a la base de fans de su archienemiga y por extensión también a esta de difundir la copia que se había filtrado de su nuevo sencillo, ‘Money’, la hermana de Cardi -Hennessy- ha arremetido de nuevo contra Nicki para señalarla como la responsable de que el número personal de la estrella acabara circulando por la esfera virtual.

“Todos me estáis preguntan por qué discuto con una base de fans [los Barbz, seguidores de Nicki], pero nadie parece haberse parado a pensar por qué alguien con tanta influencia decidiría utilizarla para manipular a sus admiradores y animarles a que difundieran más odio y negatividad. Ella fue quien filtró el número de mi hermana en sus páginas de fans; se trata de la misma mi**da que ya hizo con Mariahlynn”, ha asegurado Hennesy en Instagram, en referencia a otra de las artistas con las que Nicki había mantenido otro mediático enfrentamiento en los últimos años.

La propia Cardi hacía referencia recientemente a ese desagradable incidente en sus propias redes sociales al mismo tiempo que anunciaba que había recurrido a un investigador privado para tratar de descubrir quién se escondía tras los desagradables mensajes que ha venido recibiendo. Hennessy es muy consciente de que toda esta situación no podría llegar en un momento más inoportuno para su famosa hermana, que hace apenas cuatro meses que se convirtió en madre por primera vez junto a su esposo Offset. En lugar de centrarse en disfrutar de la maternidad y en sus nuevos proyectos profesionales, la rapera ha vivido bajo una tensión constante y ha llegado a temer por su seguridad y la de los suyos, lo que ha terminado de enfurecer a Hennessy y le ha empujado a buscar culpables.

“Resulta muy fácil sorprenderse y preguntarse por qué me molesta tanto esta situación y por qué me preocupo, pero vosotros no sois los que os despertáis cada día con nuevas amenazas de muerte e historias inventadas que pueden afectar a vuestra vida real o a vuestras relaciones. Imaginaos que se tratara de vuestros bebés, o de vuestras madres y hermanas. Qué persona con un corazón y sentimientos sería capaz de permitir que un grupo de desconocidos siguiera acosándoles de esa forma. Si vosotros no optaríais por defender a los vuestros, me parece perfecto, pero yo no soy así”, ha afirmado para justificar la mala opinión que le merece Nicki Minaj y su decisión de hacer públicas sus sospechas sobre el papel que ha jugado en la divulgación de la información de contacto de Cardi.