Mamá de Demi Lovato asegura que su hija lleva 90 días sobria tras sobredosis

La cantante se encuentra actualmente internada en una clínica de rehabilitación

La madre de Demi Lovato aseguró que la cantante ya cumplió tres meses sobria, luego de que en julio sufriera una sobredosis por drogas.

“Lleva 90 días (sin consumo) y no puedo estar más agradecida y orgullosa de ella porque la adicción es una enfermedad y hay que luchar contra ella“, dijo Dianna De La Garza en entrevista con la estación de radio Sirius XM, informó People.

Lovato, de 26 años, se encuentra actualmente internada en una clínica de rehabilitación, tras haber estado hospitalizada durante una semana.

“Ha sido muy duro, la rehabilitación no es fácil y no hay atajos (para lograr reponerse). Realmente no sé cuáles fueron las circunstancias que la llevaron a una sobredosis“, agregó su madre.

De La Garza añadió que cuando Demi sufrió la sobredosis, el pasado 24 de julio, ella estaba al tanto de que su hija ya estaba consumiendo sustancias de nuevo, pero no sabía que tan grave era la situación.

“No sabía lo que realmente hacía porque ya no vive conmigo. Sólo estaba enterada de que ya no se mantenía sobria“.

En días pasados, Madison De La Garza, hermana menor de Demi, declaró que la artista iba muy bien con su recuperación.

“Está trabajando muy duro para mantenerse sobria, estamos muy orgullosos de ella“, afirmó al podcast Millennial Hollywood.

Demi Lovato ha luchado contra las drogas, problemas mentales y desórdenes alimenticios durante años.

En 2010 estuvo en rehabilitación y se le diagnosticó que padecía trastorno bipolar.

En marzo de 2018, celebró que había logrado mantenerse sobria durante seis años, pero tres meses después reveló que había recaído en las drogas al lanzar la canción “Sober”, el 21 de junio.