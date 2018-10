¿Qué es un embarazo ectópico y cómo prevenirlo?

El embarazo ectópico se produce cuando el embrión se implanta fuera de la cavidad del útero y pone en riesgo el desarrollo del mismo.

El embarazo es un proceso sumamente delicado, y se pueden presentar muchas complicaciones a lo largo de los 9 meses de gestación. Muchas madres se encuentran con problemas como el embarazo ectópico, que es cuando el embrión se está desarrollando en una zona inadecuada para su formación; puede ser en las trompas de Falopio, en el ovario o en la cavidad abdominal. Si esto sucede el embarazo no podrá llegar a un final feliz.

El embarazo ectópico o extrauterino como también suele llamarse, es aquel que se gesta cuando el embrión se implanta fuera de la cavidad uterina y comienza a crecer fuera del útero. Puede implantarse en las trompas de Falopio, en el ovario o la cavidad abdominal.

Cuando se implanta en las trompas de Falopio se da el caso más común de este tipo de embarazos. Estas paredes son mucho más frágiles que las de la cavidad uterina, y en ella trata de buscar vasos sanguíneos para llevar a cabo su proceso de nutrición.

Esto sucede porque el óvulo fecundado puede encontrar obstáculos en el camino y puede ser retenido en la trompa, esto trae como consecuencia que la sangre se acumule en la trompa dilatada debido a la presencia del óvulo. En este escenario el huevo desnutrido y sometido a la acción de las contracciones de las trompas de Falopio, se desprende muriendo instantáneamente. Al romperse la trompa se produce una hemorragia abdominal.

Causas

Como ya hemos podido comprender, este tipo de embarazo se ocasiona porque el óvulo fecundado no alcanza a llegar al útero para poder crecer. Esto se puede deber a que el óvulo puede tener dimensiones muy grandes, respecto a las del útero, y por esto no puede desplazarse, se desplace lentamente y no alcance a llegar al útero, o la trompa tenga una restricción anormal la cual no permita el paso del óvulo.

Estos factores pueden tener que ver con intervenciones quirúrgicas de las trompas, embarazos extrauterinos previos, malformaciones congénitas, etc.

Síntomas

Se muestran desde las primeras semanas. Se presentan dolores constantes en un solo lado del abdomen, pueden aparecer solos o acompañados de nauseas, mareos, trastornos intestinales o urinarios. También se puede presentar los síntomas de una hemorragia interna, como palidez y tensión baja. Si la rotura de la trompa se produce de manera repentina, el dolor abdominal suele ser intenso y producir hemorragia en la cavidad abdominal.

Además la embarazada llega a mostrar palidez, ritmo cardíaco acelerado y presión sanguínea que no se puede medir.

Es crucial realizar un diagnóstico oportuno con la intensión de evitar consecuencias graves. Ya que se puede confirmar a través de un examen ginecológico, estudios de laboratorio y una ecografía.

Los tratamientos disponibles tienen que ver con dos tipos: quirúrgicos o farmacológicos. Esto dependerá del diagnóstico, el tamaño que presente el embrión y las técnicas de las cuales disponga el médico.

Es importante destacar que a pesar de los progresos aún no se ha conseguido recolocar el óvulo en el útero. Es por esto que los tratamientos para los embarazos ectópicos tienen como objetivo interrumpir el proceso de embarazo ya que no es el ideal para el proceso de desarrollo del embrión.

Fuente: mibebeyyo.com