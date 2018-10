Kim Kardashian y su descarada tanga fluorescente pone a Twitter al rojo vivo

La esposa de Kanye West sabe que sus curvas son la tentación de muchos

Kim Kardashian lo ha hecho de nuevo y esta vez con un bikini cuya tanga fluorecente está de infarto. La sexy celebridad sabe cómo lucir sus curvas y hacer que las redes sociales se infarten, y que mejor que jugar con la poca o nula censura que existe en la plataforma de Twitter.

La celebridad actualmente ha estado en boca de todos, y no solo por sus constantes desnudos en las redes sociales, sino por su relación con Kanye West, un esposo que día a día se pone en evidencia ante el ojo público debido a sus posturas políticas. Por el sólido apoyo de su pareja durante estos momentos Kim explica lo siguiente: “Hemos pasado por mucho juntos. Le conozco desde hace 15 años, no sé si lo sabían“, explicó la hermana de Khloé y Kourtney Kardashian según reportó Showbiz.

Kim también agregó que “Nos hicimos amigos en 2006, o en 2007, pero en realidad ya le conocía desde 2002 o así. Vamos, desde siempre. Y tuvo que enfrentarse al mundo entero por mí, cuando todos le decían que no debería salir con una chica que hubiera hecho un vídeo sexual o que no podía estar con una estrella de la los realitys, porque arruinaría su carrera. No paraban de repetirle lo mismo, una y otra vez. Pero a mí me decía: ‘Nadie, ni siquiera tú, me va a decir lo que debo hacer. Te demostraré que todo va a salir bien’“, ha confesado Kim a su paso por el programa ‘Van Jones on Be Woke Vote’.

La sexy estrella de la televisión tiene claro que su amor y su compromiso con Kanye es igual de fuerte que el que éste ha asumido a su lado.