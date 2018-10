Los beneficios de regatear por Internet al comprar productos electrónicos

Odio pagar el precio completo por cualquier cosa. Solo pregúntales a mi familia y amigos.

Sin embargo, no soy el tipo de persona que busca cupones y lee los anuncios en el periódico del domingo. Prefiero negociar para conseguir una buena oferta. Y en estos días, eso es mucho más fácil, gracias al regateo en línea.

En una encuesta de CR en tiendas de electrónicos, el 69% de los compradores en línea que intentaron negociar un mejor precio en un televisor, computadora u otro producto electrónico recibieron una reducción del precio. Por el contrario, solo el 59% de los compradores en la tienda tuvieron éxito. Los que regatearon en línea también recibieron un descuento mayor en promedio ($94) que sus contrapartes en la tienda ($84).

Michael Parrish DuDell, un experto en ventas en el servicio de búsqueda de ofertas CouponFollow, dice que mucha gente prefiere regatear por internet. Es más conveniente para algunos. Para otros es más fácil comunicarse por Facebook, Twitter, o un chat en un sitio web en vez de hacerlo en persona.

DuDell dice que las compañías que venden artículos costosos como muebles, productos electrónicos y ropa a menudo están dispuestas a regatear. Esto incluye Dell, Hewlett Packard y Sierra Trading Post. Una forma de identificar a otros es buscar minoristas que ofrezcan códigos de cupones con regularidad.

Aquí te ofrezco más consejos basados en mi experiencia como ávido regateador en línea.

Prepárate

Para cualquier negociación, vale la pena planificar por adelantado. De hecho, a menudo desarrollo un guión antes de comenzar a negociar, incluso cuando estoy planeando comunicarme a través de un chat en línea.

Asegúrate de hacer una investigación de mercado, de modo que te familiarices con los acuerdos anteriores del minorista y el precio de los competidores, hechos que puedes utilizar para presentar tu caso.

“Comienza por hacer algunas preguntas sobre el producto”, dice DuDell. “Haz que el representante de servicio al cliente sienta que realmente deseas hacer una compra”. Para obtener un buen precio, debes demostrar que estás dispuesto a cumplir hasta el final de la negociación.

Una gran ventaja del regateo en línea es que la discusión que tienes con el representante generalmente será monitoreada para el control de calidad. Eso significa que el representante tiene un incentivo adicional para ser amable y servicial.

Trata de usar el mismo tono tú mismo.

“Quieres poder decir algo como ‘estoy buscando un buen trato, por supuesto. Si puedes reducir el precio en un 10%, te daré mi número de tarjeta ahora mismo’ “, dice Michael Wheeler, quien enseña en la Escuela de Negocios de Harvard y recientemente escribió “El arte de la negociación: cómo improvisar un acuerdo en un mundo caótico”.

El representante puede no tener la autoridad para otorgar un descuento, agrega Wheeler, pero nunca sabrás si no preguntas.

En mi experiencia, siempre vale la pena preguntar, incluso si estás comprando en línea en Apple o Amazon.

A través del chat en vivo, negocié con éxito un precio más bajo en un MacBook Pro que había ordenado, después de encontrar un mejor precio en línea una semana después.

Los representantes de Amazon son difíciles de conseguir. (Aquí es donde comienzas). Pero están dispuestos a igualar el precio, descontar los costos de envío e incluso otorgar reembolsos si un producto no cumple con las expectativas.

Y si obtienes un “no” después de pedir un mejor precio, pregunta sobre garantías extendidas y otros incentivos. Cuando compré una bicicleta no hace mucho, negocié recogerla en la tienda, el montaje, la bomba de las llantas y una botella de agua, todo gratis, después de que se negaron un precio más bajo.

Aprovecha tu ventaja

No hay mejor momento para negociar que cuando te han ofendido. De hecho, casi espero que suceda algo malo.

Hace unos años, mandé un tweet sobre un problema que tenía con una compra de Best Buy. En menos de 24 horas, el vendedor me contactó. Después de explicar mi situación, el representante de la compañía me ofreció una disculpa y, lo mejor de todo, una tarjeta de regalo de $50.

“Esta puede ser una táctica muy efectiva”, dice DuDell, “pero solo, por supuesto, si la compañía ha dado poder a sus gerentes comunitarios para regatear o escalar la solicitud. Si bien hay menos marcas que participan en este tipo de interacción, es probable que las que sí lo hacen hagan un trato”.

Esto es cierto más allá del foro público de Twitter, también. Cuando Dell le envió a uno de mis compañeros de cuarto una computadora portátil que no se iniciaba correctamente, lo alenté a quejarse. Llegó a un representante utilizando un chat en el sitio web de la compañía, transmitió sus quejas y recibió un descuento de cientos de dólares en un modelo de reemplazo.

Pretende que ya te vas

En una negociación en persona, es fácil señalar tu descontento con los términos al levantarte y salirte. Lo creas o no, también hay una nueva forma de usar esta estrategia en línea.

Todo lo que tienes que hacer es colocar el artículo que deseas en el carrito de compras de un sitio web y luego abstenerte de pagar. Solo asegúrate de iniciar sesión en el sitio primero, para que el vendedor sepa cómo contactarte.

“Muchos minoristas darán seguimiento al correo electrónico o a través de las redes sociales con un precio más bajo”, dice DuDell. Han aprendido que los compradores que se aventuran tan profundamente en las ventas son receptivos a los incentivos. Por lo tanto, a menudo ofrecen descuentos y ofertas por tiempo limitado por correo electrónico dentro de las 24 horas.

Yo mismo he tenido éxito con esta táctica, y ocasionalmente recibí un código de cupón que no conocía de un descuento personalizado que redujo el precio hasta en un 15%.

Si bien la lista de compañías que hacen esto cambia constantemente, DuDell dice que tiendas como Toys ‘R’ Us, Bed Bath & Beyond y Macy’s tienen un historial de que usan esta aproximación.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.