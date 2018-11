Descubre la calificación que le dan los expertos al BMW X3 2019

Este auto ofrece comodidad, rapidez y tecnología manteniendo la calidad de una gran marca como lo es BMW

En los portales automovilísticos, varios expertos en materia de autos han expresado sus opiniones alrededor del BMW X3 2019. Por eso aquí te traemos nuestras impresiones y las de los más experimentados.

Rendimiento

Empecemos por la transmisión automática de 8 velocidades que ayuda mucho a la conducción en las calles. Dicha transmisión es bienvenida por el motor de 2.0 litros para que pueda entregar toda la potencia que pueda dar.

El motor de 2.0 litros cuenta con 4 cilindros, su potencia da un máximo de 248 caballos de vapor. El motor responde con rapidez, pero también con suavidad. La aceleración de los 0 a 60 MPH es eficiente, otorgando un periodo de tiempo de 6,3 segundos.

Puedes manejarlo fuera de la carretera, pero no esperes maravillas. Bajar colinas es una tarea ligeramente difícil, pero contarás con un sistema All-Wheel Drive para que el trayecto sea más cómodo para ti.

Diseño

La cabina del BMW X3 2019 es espaciosa y arreglada inteligentemente. Los controles son altamente intuitivos, y la palanca de cambios se hace fácil de abordar después de algunos intentos. El conductor tiene una buena vista de los controles y del tablero.

Los controles primarios están colocados de modo que el conductor pueda emplearlos sin moverse mucho. Lo mismo ocurre con el sistema de información.

Bajar y entrar al vehículo no supone problema alguno. Las puertas son grandes, pero no necesariamente pesadas. Las alturas de los asientos son las correctas para que no tengas que realizar esfuerzos innecesarios.

Comodidad

Las características de comodidad del BMW X3 2019 integran el que quizás sea el más aspecto más relevante de este modelo.

Los asientos cuentan con apoyo para que tu postura no sea perjudicada; esto también se deberá a que ellos son capaces de adoptar una diversidad interesante de posiciones. El conductor podrá soportar jornadas extensas de manejo.

El control climático de tres zonas viene incorporado en todas las versiones del BMW X3 2019. Es silencioso y efectivo, y puedes ajustar la intensidad del control climático en cualquier momento. No obstante, emplear los ventiladores delanteros puede ser extremadamente complejo.

La opinión de los expertos

Uno de los aspectos que se ha ganado el aprecio de la crítica son las capacidades de calefacción y de posición de los asientos. Aunque afirman que ellas ya se han vuelto regulares en los autos de las generaciones recientes, dicen que el BMW X3 2019 las lleva un poco más allá.

Hay también opiniones positivas respecto a la capacidad de carga de este vehículo. El compartimiento trasero tiene el tamaño ideal para viajes familiares de corta y mediana duración.

Sin embargo, la apreciación respecto a los ventiladores delanteros no ha sido la mejor dado que, para configurarlos, es necesario ahondar muy profundo en el menú, lo que habla de una interfaz de usuario ligeramente deficiente.

Si tuviéramos que realizar una clasificación estandarizada de las calificaciones de los portales web, ella daría resultados parecidos a los siguientes:

Rendimiento: 3.7/5

Comodidad: 4/5

Diseño: 3/5

Utilidad: 3.2/5

Fuente: edmunds.com