Pharrell, Rihanna, Axl Rose y otros artistas que exigieron a Trump no utilizar sus canciones

Donald Trump ha tenido una relación turbulenta con varios artistas antes y después de asumir la presidencia de Estados Unidos.

Y, desde el 2016, la lista de cantantes y bandas que le han exigido a Trump dejar de utilizar sus canciones en eventos políticos solo ha aumentado.

En una carta enviada a Donald Trump la semana pasada, el músico Pharrell Williams le prohibió al presidente estadounidense usar en sus actos públicos su canción ‘Happy’ (feliz, en inglés), así como el resto de sus composiciones.

“El día del asesinato masivo de once seres humanos en una sinagoga a manos de un nacionalista loco, usted hizo sonarla canción ‘Happy’ ante el público de un evento político en Indiana”, dice el documento enviado por los representantes de Williams.

“No hubo nada ‘feliz’ respecto a la tragedia infligida a nuestro país el sábado y no se había concedido permiso para el uso de esta canción para este propósito”, destaca el mensaje.

Técnicamente, los derechos de autor de Estados Unidos dan carta blanca a los políticos para usar en sus mítines de campaña música grabada, pero siempre que el lugar del acto tenga licencia de alguna de las asociaciones de compositores del país.

Sin embargo, hay margen para que un artista se queje si cree que su reputación o su imagen pueden resultar dañadas por el repetido uso de la canción sin su permiso expreso.

Y con su mensaje Williams se unió a una larga lista de artistas que han prohibido a Donald Trump usar su música en sus eventos, a la que desde entonces también se sumaron Rihanna y Axl Rosede la banda Guns n Roses

Axl Rose y Rihanna

Axl Rose criticó que se usara la canción ‘Sweet Child O’ Mine’ de Guns N’ Roses durante un mitin en West Virginia el pasado 2 de noviembre.

El vocalista de la banda informó en Twitter que ha “pedido formalmente que su música no se utilice en mítines de Trump y otros eventos asociados”.

Según Rose, Trump se está aprovechando de ciertas “lagunas” en la concesión de licencias para usar canciones con fines políticos sin el apoyo de los autores.

Rihanna, por su parte, también acudió a las redes sociales para distanciarse públicamente de Trump este fin de semana.

Después de que apareciera en el Washington Post que su canción ‘Don’t Stop the Music’ estaba sonando en un acto de Donald Trump con Marsha Blackburn, la cantante de Barbados escribió en Twitter que “ni ella ni su gente se acercarían jamás a uno de esos trágicos mítines”.

Además, Rihanna ha apoyado públicamente al candidato de Florida Andrew Gillum, del Partido Demócrata.

Fue durante otra campaña, la de 2016, cuando los primeros artistas empezaron a exigirle a Trump que no utilizara sus canciones sin permiso.

Y la lista incluye a numerosas otras estrellas o sus herederos. A continuación algunos de los más conocidos.

Adele

Durante las elecciones, el equipo de campaña de Donald Trump eligió el éxito de Adele “Rolling In The Deep” para un mitin en Carolina del Sur, en 2016, lo que llevó a los representantes de la cantante a publicar un comunicado de rechazo.

“Adele no dio su permiso para que su música se usara en ninguna campaña política”, dijo el portavoz de la estrella pop británica.

Neil Young

Anteriormente, Trump también había usado el “Rockin’ in the Free World” de Neil Young -un duro alegato contra la presidencia de George Bush Sr.-, cuando anunció su candidatura.

Young, reconocido liberal, exigió que Trump dejara de usar la canción y declaró su apoyo al candidato demócrata Bernie Sanders.

REM

Trump empleó también el tema de REM “It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)”, lo que povocó que el cantante del grupo, Michael Stipe, emitiera un duro comunicado: “No use nuestra música o mi voz para su estúpida campaña”.

Aerosmith

Los abogados de la estrella del grupo Aerosmith, Steven Tyler, también enviaron en 2015 a la campaña de Trump una carta en la que le solicitaban que dejara de usar el éxito “Dream On” durante sus mítines por Estados Unidos.

La carta decía que el hecho de que sonara la canción daba “la falsa impresión” de que Tyler apoyaba a Trump en su carrera presidencial.

Trump respondió en Twitter que tenía derecho de usar la canción, pero que había encontrado una “mejor para reemplazarla”.

“Steven Tyler ha recibido más publicidad por su petición sobre la canción que la que ha tenido en 10 años. ¡Bien hecho!”, respondió el magnate.

Elton John

La fascinación de Donald Trump por la música de Elton John es ampliamente conocida. Sin embargo, el cantante británico es un abierto detractor del presidente de Estados Unidos.

Y, durante su campaña electoral, John denunció públicamente el uso de sus canciones ‘Rocket Man’ y ‘Tiny Dancer’ al principio de los mitines de Trump.

Declaró que no tenía nada personal en su contra pero que simplemente sus ideas políticas no compaginaban.

“¿Por qué no le pide al jodido Ted Nugent o a otra de esas putas estrellas del Country que le dejen utilizar su música? Seguro lo hacen”, dijo Elton John.

Luego se supo que el cantante había rechazado la oferta de cantar en el evento de inauguración de su presidencia.

Rolling Stones

El 5 de mayo de 2016, Mick Jagger le pidió al entonces precandidato republicano estadounidense Donald Trump que no utilizara la música de los Rolling Stones para su campaña.

La canción del grupo ‘You cant always get what you want‘ sonó al menos cuatro veces antes del mitin de Trump realizado en la localidad de Carmel, en el estado de Indiana, en el que logró una importante victoria.

Los integrantes de la banda tuvieron que pedir al presidente no una, sino dos veces que dejara de utilizar su música.

“The Rolling Stones nunca autorizó a la campaña de Trump a usar sus canciones y ha pedido que deje de hacerlo de inmediato”, dijo el portavoz de la banda en un comunicado.

Finalmente Mick Jagger desistió y dijo que era imposible parar al equipo detrás de Trump.

Queen

Tras su victoria en las primarias Republicanas, Donald Trump estuvo tan entusiasmado que hizo sonar el clásico de Queen de 1977 “We Are The Champions”.

Tras la alerta de muchos fans, Brian May afirmó que el político la usó sin permiso de los autores y que de continuar utilizándola, la banda tomaría acciones legales.

Además aclaró que Queen nunca ha aceptado que sus canciones se usen para fines políticos.

George Harrison

En julio de 2016 la familia del fallecido Beatle, George Harrison, envió un mensaje por Twitter denunciando que el uso de la canción ‘Here Comes the Sun‘ durante la convención republicana no fue autorizado.

El tema sonó en el momento en que la hija del candidato presentaba a su padre. “Fue ofensivo y viola los deseos de los herederos de George Harrison”, expresó la familia.

Como contrapartida, los familiares del músico sugirieron con ironía que si el tema elegido hubiera sido ‘Beware of Darkness’ (“Cuidado con la oscuridad”), quizás se lo habrían permitido.

Luciano Pavarotti

También en julio de 2016 la familia del fallecido tenor italiano, Luciano Pavarotti, dijo que él nunca habría aprobado el uso de su interpretación del aria “Nessun Dorma”, de la opera Turandot de Giacomo Puccini, en actos de Donald Trump

“Como miembros de su familia inmediata, queremos recordar que los valores de hermandad y solidaridad que Luciano Pavarotti expresó a través de su carrera artística son enteramente incompatibles con la visión del mundo que ofrece el candidato Donald Trump”, decía el comunicado.

Prince

En octubre de este año los herederos de Prince pidieron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejara de utilizar las canciones del músico de Minneapolis en sus mítines.

“La Herencia de Prince nunca ha dado permiso al presidente Trump o a la Casa Blanca para utilizar las canciones de Prince y ha pedido que se cese inmediatamente todo uso”.

La breve nota, distribuida a través de Twitter por un hermano del fallecido cantautor y por uno de sus antiguos socios, llega después de que la conocida Purple Rain sonara en un acto de Trump en el estado de Misisipi.

