Los inmigrantes de Los Ángeles que buscan llegar a la legislatura de California

Uno de ellos es demócrata de Baldwin Park; y otro es republicano del Valle de San Fernando

Dos inmigrantes, una demócrata y otro republicano del condado de Los Ángeles, buscan ganar un escaño en la legislatura estatal de California. La demócrata Susan Rubio quiere ir al Senado, y el republicano Ricardo Benítez a la Asamblea.

Rubio, concejal de Baldwin Park, tiene fe que a pesar de los ataques que ha recibido, y la falta de apoyo para su candidatura por parte del partido demócrata, pueda ganar la elección por un escaño en el Senado estatal por el Distrito 22 de La Puente.

“Estoy muy decepcionada porque mi contrincante, Mike Eng, se ha dedicado a mandar folletos que dicen que trabajo con Trump y para las cárceles que encierran inmigrantes. No estoy a favor de Trump ni de sus tácticas de separar gente latina”, deja en claro.

Dice que teme que las tácticas de mentir y asustar que usan algunos candidatos – como su oponente – hagan que la gente no salga a votar.

Remarca que ella es una inmigrante, nacida en Ciudad Juárez, hija de un bracero. En carne propia sabe lo que es una deportación. “A los cinco años viviendo en El Paso, me di cuenta que éramos indocumentados cuando nos paró migración y nos deportaron”, cuenta.

Por eso lamenta que algunos candidatos se aprovechen del miedo de la comunidad latina en el tema de migración para asustar. “Tenemos que decir no a esas tácticas. Mi prioridad es que gente como nosotros, niñas o gente sin recursos, se den cuenta que no hay límites a lo que podemos hacer si trabajamos duro y nos apoyamos mutuamente”, externa.

Dice que ella quiere ser una de las latinas que lleguen al Senado de California.

“Muy pocas mujeres latinas han tenido la oportunidad de representarnos en el Senado. Es triste porque en nuestras comunidades los niños y niñas necesitan ejemplos a seguir, y ver que todo es posible”, dice.

Rubio sostiene que ella se siente más que calificada para representar al distrito 22 en el Senado, un cargo que ahora ocupa Ed Hernández, candidato a vicegobernador. “La gente sabe de mi trabajo en la comunidad. Es muy difícil que eso se pueda ocultar”, subraya.

Si es elegida, sus prioridades serían trabajar para que las comunidades de color tengan más oportunidades, controlar el costo de vida y vivienda, combatir la crisis de personas sin hogar y que todos tengan cuidado de salud.

Rubio es maestra de cuarto grado de primaria con una licencia temporal para hacer campaña. Desde 2009 ha sido concejal de Baldwin Park.

El republicano

En el Valle de San Fernando, otro inmigrante, Ricardo Benítez por el partido republicano compite por el escaño del distrito 39 de Pacoima en la Asamblea.

Benítez, quien es contrincante de la demócrata Luz Rivas, busca un triunfo en su tercer intento por llegar a la legislatura.

“Este es mi tercer intento, y he seguido porque siempre he llegado al final en las elecciones. Yo soy como un novio al que la novia no le hace caso, y que sigue insistiendo hasta que le den una oportunidad”, dice.

Y explica que no ha desistido en su intento por ser legislador de California porque su distrito tiene muchos problemas. “Está lleno de basura, impurezas y falta de atención”, opina.

Si gana, sostiene que sus prioridades serán la educación, los empleos, el desamparo y trabajar para que las empresas no se vayan.

Benitez vino de El Salvador en 1975. Dice que es republicano porque fue un republicano el que dio la amnistía de los años 80 que permitió que muchos inmigrantes ajustaran su estatus migratorio.

Eso no significa que esté a favor de tener fronteras abiertas. “No se puede”, subraya. Y critica que al partido demócrata lo único que le interesa es que el hispano siga pobre. “Te vamos ayudar a ser más pobre, es su lema. No podemos seguir así. No vemos ningún cambio con los demócratas”, sostiene.

Benitez es contratista de la construcción, y reside en Sun Valley.