Cómo cancelar tu tarjeta de crédito

A medida que las tasas de interés continúan aumentando, los consumidores pueden verse tentados a cancelar las tarjetas de crédito con las tasas más altas. Pero terminar tu relación con tu tarjeta de crédito no siempre es fácil o sensato.

“Hay muy pocas razones para cancelar una tarjeta de crédito”, dice John Ulzheimer, un experto en crédito que ha trabajado en Equifax, una de las 3 principales agencias crediticias, y FICO, la empresa que ejecuta el cálculo que determina las calificaciones crediticias utilizadas por la mayoría de los prestamistas.

“Si quieres cancelar una tarjeta de crédito, debes ser consciente de los problemas que causará esta acción aparentemente benigna”, agrega Ulzheimer.

El impacto en tu calificación crediticia

El principal riesgo cuando cancelas una tarjeta de crédito es el posible impacto negativo en tu calificación crediticia. En el terreno de la calificación crediticia de FICO, su índice de utilización de crédito ayuda a representar el 30% de tu calificación. Parece un término complicado, pero es una simple ecuación matemática: la suma de todos los saldos de tus tarjetas de crédito dividida por el límite de crédito total de tus tarjetas. No hay una proporción mágica para que alcances, pero cuanto más bajo sea el valor, mejor.

El problema con la cancelación de una tarjeta es que reduce inmediatamente tu límite de crédito disponible. “Incluso si tu gasto no cambia, tu calificación crediticia podría disminuir debido a que tu tasa de utilización aumenta”, dice Ulzheimer.

“Si tus tasas de utilización aumentan del 30% al 60%, podrías ver que tu calificación crediticia cae 50 puntos o más”, agrega. Es un corte severo que podría costarte mucho más que la cuota anual.

Las calificaciones crediticias de FICO van desde 300 a 850. Una puntuación de 760 te deja en una buena posición para calificar para las mejores tarifas al comprar una casa, obtener un seguro de automóvil o solicitar un préstamo. Recientemente, alguien con una calificación de FICO de, al menos, 760 podría calificar para una tasa de interés del 4.2% en una hipoteca con tasa fija a 30 años. Si un índice de utilización de crédito más alto causara que el puntaje de 760 cayera a 710, la tasa de interés podría aumentar a más del 4.6%. En una hipoteca de $300,000, eso podría agregar aproximadamente $40 por mes al pago de la hipoteca o aproximadamente $500 por año.

Las consecuencias en tu historial crediticio

Un efecto secundario menos preocupante de cancelar una tarjeta es el impacto en la parte de tu calificación de FICO en relación con la antigüedad de tu historial crediticio. Esto representa el 15% y los historiales crediticios más largos, generalmente, ayudan a obtener calificaciones altas.

Cuando cancelas una tarjeta, tu historial con esa tarjeta permanece en tu informe crediticio (y, por lo tanto, forma parte de tus cálculos de calificación crediticia de FICO) por otros 10 años. No obstante, después de una década, el historial se elimina de tu calificación, lo que posiblemente acorta la edad promedio de la cuenta y potencialmente baja tu calificación crediticia.

Si bien, obviamente no hay tarifas anuales preferibles, Ulzheimer sugiere que una perspectiva general es útil para decidir si cancelar o no una tarjeta. “Pagar $79 al año para tener una línea de crédito de $10,000 a $15,000 es una forma bastante barata de tener acceso al crédito”, dice. “¿Realmente necesitas cancelar una tarjeta para eso?”

Tácticas de reducción de costos

Si los efectos de cerrar una cuenta en tu crédito te hacen desconfiar, prueba estas medidas:

Pide una exención de cargos. Si tu principal problema con el mantenimiento de una tarjeta es la tarifa anual, Matt Schulz, analista jefe de la industria en CompareCards.com, te recomienda llamar al banco y solicitar una exención o, al menos, una reducción. En una encuesta reciente, Schulz dijo que solo 1 de cada 4 titulares de tarjetas se molestaron en tratar de negociar los términos del préstamo. Sin embargo, más del 80% de las personas que solicitaron que se redujera o les perdonaran el cargo anual tuvieron éxito. “La gente no se da cuenta del poder que tienen para negociar”, dice Schulz.

Pide una tarjeta de categoría inferior. Si no hay posibilidad de reducir tu cargo, Schulz recomienda preguntar al banco si tiene otra tarjeta que puedas elegir y que no cobre un cargo anual. No ofrecerá las mismas recompensas o beneficios, pero si usabas la tarjeta con poca frecuencia, eso no es un problema. La ventaja de hacer esto en lugar de cancelarla, es que tu historial crediticio pasa de la tarjeta anterior a la nueva y mantienes tu límite de crédito.

Destrúyela. Si no quieres padecer la tentación de tener más crédito al alcance, Ulzheimer sugiere destruir la tarjeta en lugar de cancelarla. “Mantienes el límite de crédito, pero no puedes usar la tarjeta”, indica. Si cambias de opinión, simplemente comunícate con el emisor de la tarjeta, indica que perdiste la tarjeta y recibirás una de reemplazo por correo.

Si decides cancelarla

A veces la cancelación tiene sentido. Por ejemplo, las parejas divorciadas con tarjetas de crédito conjuntas deberían buscar cerrar esas cuentas. O, tal vez, hayas llegado a la conclusión de que una tarifa de membresía de $450 para American Express Platinum o Citi Prestige es demasiado alta si no obtienes valor del servicio y las recompensas, y rechazaron tu solicitud de reducción/exención del cargo.

Si necesitas cancelar una tarjeta, intenta compensar la pérdida en ese límite de crédito con crédito adicional en otras tarjetas. El movimiento más sencillo puede ser llamar a los emisores de tarjetas restantes y solicitar un aumento del límite de crédito. O solicita una nueva tarjeta de crédito que ofrezca un límite de crédito similar a la tarjeta que cancelas, pero que no cobre una tarifa anual.

Utilizar una nueva tarjeta puede causar una reducción pequeña, pero temporal, en tu calificación crediticia. “No me preocuparía por eso”, dice Schulz. “Es algo, pero no es nada en comparación con el impacto de que tu tasa de utilización de crédito aumente mucho cuando cancelas una tarjeta, lo que puede tener un impacto mucho más negativo”.

