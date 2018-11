Profesor se suicida en su aula de clases en Texas

La escuela estaba abierta, pero no había alumnos a su lado

Jordan Halane, un maestro de secundaria de Texas, se suicidó en su salón de clases el lunes mientras la escuela estaba abierta, dijeron las autoridades.

Un miembro del personal de Wessendorff Middle School en Rosenberg encontró al profesor de “Bellas Artes” inconsciente. Fue llevado a un hospital local donde murió más tarde, informó ABC.

El distrito dijo que los estudiantes no estaban en peligro y que no se encontraron armas en el campus. Señalaron que el aula de Halane estaba en una parte del campus que no era directamente accesible para los alumnos.

Tras el trágico descubrimiento, los estudiantes fueron puestos en espera en sus aulas. La escuela notificó a los padres del supuesto suicidio y dijo que los consejeros estarían disponibles para hablar con los alumnos y maestros durante la semana.

Según la página de Facebook de Halane, se casó en 2016.