Se burlan y ofenden a Lindsay Lohan por apariencia deteriorada

View this post on Instagram

👠 ¡@lindsaylohan apareció en estas fotos luciendo como una mujer de 60 años y apenas tiene 32! ¿Qué les parece? 👵🏻 Si quieren verlas todas entren a www.edtilodf.tv 💋 #news . . . . #lindsaylohan #photography #instamood #lifestyle #mexico #cdmx