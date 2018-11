¿Cuántos impuestos tendrás que pagar el próximo año?

La Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, con sus tasas impositivas más bajas y una deducción estándar más alta, ha puesto dinero adicional en los cheques de los trabajadores en 2018. Y muchos contribuyentes pueden darse cuenta, cuando paguen sus impuestos la próxima temporada, que son elegibles para obtener incluso más exenciones fiscales.

Pero, ¿por qué esperar a recibir ese dinero de reembolso y dejarlo en manos del gobierno? A menos que ya lo hayas hecho, ahora es el momento de calcular tu retención según la nueva ley fiscal y ajustar tu Formulario de retenciones W-4, dice el IRS. Puedes descubrir, por ejemplo, que una duplicación en el crédito fiscal por hijos para los dependientes menores de 17 años ahora añade más a tu salario neto.

Si estás acostumbrado a desglosar, es posible que hayas retenido mucho de tu cheque de pago en el pasado, al tener en cuenta tus amortizaciones para justificar esas retenciones. Sin embargo, con la eliminación de numerosas deducciones tributarias (o mayores limitaciones sobre ellas), puede que ya no sea beneficioso desglosar para 2018. Una casi duplicación de la deducción estándar ($24,000 para quienes presentan la declaración de impuestos de manera conjunta, mucho más que $12,700 de antes) puede compensar las molestias por esas deducciones detalladas perdidas, pero es posible que aún debas ajustar tu retención en este último trimestre de 2018 para reducir el impacto en abril.

“Todos deben verificar sus retenciones y, posiblemente, completar un nuevo formulario W-4”, dice Rebecca Walser, una abogada especializada en impuestos con sede en Tampa, Florida. “La mayoría de la gente ni siquiera lo mira una vez que son contratados”.

Puedes tomar otras medidas ahora para obtener el mayor ahorro de impuestos. Aquí hay algunas tácticas que se deben tomar antes de fin de año.

Verifica y ajusta tu retención

Para obtener una idea de lo que deberás pagar en el momento de cubrir los impuestos, visita a un profesional o usa la nueva Calculadora de retenciones del IRS. Te dirá cuánto debes retener hasta fin de año. Para obtener un resultado más preciso, ten a mano una copia de la declaración de impuestos del año pasado. Además, consigue copias de los recibos de sueldo recientes para todos tus trabajos (y los de tu cónyuge, si se supone que presentarás una declaración conjunta) para que puedas determinar cuánto se ha retenido de impuesto federal sobre los ingresos en lo que va del año. Incluso puedes usar la calculadora si eres jubilado y obtienes dinero de una pensión.

La calculadora recomendará el número de compensaciones que debes reclamar. Si el número es diferente de lo que reclamas ahora, completa un nuevo formulario W-4. Reclamar más compensaciones reduce la cantidad de impuestos que se saca; reclamar menos compensaciones, aumenta la retención de impuestos. Los beneficiarios de la pensión pueden hacer un cambio de retención si completan el Formulario W-4P del IRS y lo entregan a la entidad que paga su pensión.

Puedes descubrir que debes mucho más de lo esperado, por ejemplo, debido a menos deducciones, y no puedes cubrir la obligación tributaria esperada mediante la retención. Entonces, tu opción es realizar un pago de impuestos adicional o estimado trimestral directamente al IRS.

La calculadora de retenciones no funciona para todos, reconoce la agencia. Si esperas deber impuestos sobre el trabajo autónomo, impuestos sobre los ingresos no derivados del trabajo de dependientes u otros impuestos, o si esperas obtener ganancias de capital a largo plazo o dividendos calificados (entre otras situaciones), sigue las instrucciones de la Publicación 505, Retención de impuesto estimado o visita a un profesional. La calculadora tampoco funcionará si pagaste el AMT el año pasado.

La retención insuficiente no solo podría generar una gran factura tributaria el próximo año; también podría causar una multa. En el 2015, el año más reciente para el que se dispone de datos, se estima que 10 millones de contribuyentes pagaron esa multa, nos dijo un portavoz del IRS.

Sin embargo, el IRS dice que no tendrás que pagar esa multa, siempre y cuando pagues el 100% de lo que debías para 2017 o el 90% de lo que realmente debes para el 2018. (Si el ingreso bruto ajustado de tu hogar es de $150,000 o más, deberás pagar el 110% de lo que ganaste en 2017).

Revisa los gastos y beneficios de los empleados

Si has desglosado hasta ahora, ten en cuenta que ahora se eliminaron varias deducciones. Las amortizaciones para gastos de empleados no reembolsados, como viajes y entretenimiento, por ejemplo, ahora están denegadas. Por lo tanto, si estás acostumbrado a amortizar mucho en gastos de negocios no reembolsados, habla con tu empleador sobre los ajustes que sean más beneficiosos impositivamente para ti. (El IRS aclaró hoy que, aunque la nueva ley parecía no autorizar la deducción para todas las comidas de negocios, esas comidas seguirían representando un 50% de deducible en ciertas circunstancias).

Walser indicó que un cliente suyo, que tenía un trabajo basado en comisiones que no reembolsaba los gastos de negocios, recientemente hizo que su empleador cambiara la forma en que era compensado. “Su compañía ofrece un plan diferente, con una comisión más baja, pero un reembolso completo”, indica. “Él está aprovechando eso”.

Las tasas de impuestos más bajas para 2018 hacen que la contribución para los beneficios para empleados favorables impositivamente, como los planes de gastos flexibles y el 401(k) tradicional, sea menos atractiva. Para una familia que gana $100,000, la tasa impositiva marginal es ahora del 22% en comparación con el 25% de antes. Por lo tanto, el ahorro de impuestos al diferir el máximo de $2,650 en un plan de gastos médicos flexibles disminuyó $79.50.

Aun así, al considerar los beneficios de los empleados en esta temporada de inscripción abierta, inscríbete para contribuir lo más que puedas, al menos lo suficiente para que tu empleador aporte un monto equivalente en tu 401(k), dice Loni Winkler, directora de UHY Advisors, una empresa de contadores públicos titulados en Farmington Hills, Michigan. “El beneficio no es tan alto, pero aun así reduce la cantidad de impuestos sobre los ingresos que pagas”, dice. “El ahorro fiscal es el ahorro fiscal”.

Agrupa tus deducciones

Los contribuyentes en el límite entre desglosar y adoptar la nueva deducción estándar podrían “agrupar” las deducciones permitidas en años alternos, dice Manuel Pravia, un contador público titulado y director de la oficina de MBAF en Miami, una empresa de contabilidad.

Una propietaria podría hacer arreglos para pagar su factura de impuestos a la propiedad de enero de 2019 en diciembre de 2018, por ejemplo, y duplicar las donaciones caritativas para 2018, explica Pravia. La medida podría aumentar sus deducciones detalladas por encima de su deducción estándar para 2018.

El próximo invierno, haría lo contrario: retrasar los pagos de donaciones caritativas y de impuestos a la propiedad hasta 2020. El resultado implicaría que ella desglosaría en 2018 y 2020 y adoptaría la deducción estándar en 2019.

La táctica se basa en el hecho de que dar donaciones caritativas todavía es totalmente deducible y que, en algunos lugares, los propietarios pueden optar por pagar por adelantado sus impuestos a la propiedad.

“No es para todos, sin embargo, ya que necesitas el flujo de efectivo para hacer una donación más grande y pagar tus impuestos antes”, explica Pravia.

Considera otras tácticas de donación

Otra medida, respetada desde el punto de vista fiscal, es donar acciones revalorizadas directamente a una organización benéfica calificada y adoptar la deducción desglosada para el monto revalorizado.

“Evitarás pagar el impuesto a las ganancias de capital que, de lo contrario, se adeudaría y pagarías sobre las acciones revalorizadas”, dice Walser. “Los valores de acciones revalorizadas podrían dar a las personas la posibilidad de desglosar cuando, de otro modo, deberían adoptar la nueva deducción estándar más alta”.

También puedes establecer un fondo asesorado por donantes a través de una compañía de inversiones, señala Bob Harkson, planificador financiero principal de Phase 2 Wealth Advisors en Gig Harbor, Washington. El fondo, que normalmente tiene tarifas mínimas, acepta tus contribuciones en el momento que más te convenga y, luego, realiza los desembolsos a organizaciones benéficas de tu elección en el momento que lo indicas. Harkson agrega que no es solo algo que hacen los ricos.

Además, si tienes 70 años y medio o más edad, aún puedes usar la totalidad o una parte de tu distribución mínima requerida de una cuenta IRA u otra cuenta de jubilación para donar directamente a una organización benéfica calificada. “Incluso si ya no desglosas más debido a la mayor deducción estándar, hacer una donación caritativa directamente a una organización benéfica calificada puede ahorrarte dinero, ya que tu ingreso imponible general será menor”, explica Harkson.

Termina los acuerdos de divorcio

Para los divorcios terminados después de 2018, los pagos de pensión alimenticia ya no son deducibles para el pagador. Entonces, si debes pagar y crees que desglosarás, considera acelerar la división, dice Gary Botwinick, un abogado especializado en impuestos del estudio jurídico Einhorn Harris con sede en Denville, New Jersey. “Podría ser difícil avanzar con el proceso; pero, si estás en medio de un divorcio, comienza a pensar en ello”, dice Botwinick. “Es posible que desees transigir más de lo que quisieras para mantener esa deducción”.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.