Mauricio Clark dice que se ‘curó’ de ser gay gracias a Dios

El conductor de Televisa llevaba 20 años siendo homosexual pero revela que ya no lo es

Mauricio Clark continua haciendo polémicas declaraciones sobre su homosexualidad revelando que ya está curado y no es gay a pesar de haber vivido como tal por 20 años.

“Llevé 20 años como homosexual y me di cuenta que no lo soy y todo eso fue gracias a la palabra del señor, ni siquiera fue que me hubieran lavado el cerebro. La parte de la homosexualidad la tengo resuelta desde hace año y medio“, declaró el ex presentador de Televisa El Universal.

Clark dejó el mundo del espectáculo y ahora se enfoca en conferencias dando testimonio de sus adicciones que lo llevaron al borde de la muerte. Recientemente en Twitter levantó la ira de muchos cuando dijo que la homosexualidad solo era una tendencia del momento.

“Hay muchos factores que intervienen para la homosexualidad, por eso me atreví a decir que la homosexualidad es una moda. Me atrevo a decir que la homosexualidad es un estereotipo”, dijo.