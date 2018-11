Por qué estos autos cuestan más de un millón de dólares

Algunos solo fueron conceptos creados para un auto show

¿Te has llegado a quejar del valor de tu vehículo? ¿Si sabes que siempre hay uno más caro, verdad?

Los vehículos caros, de arriba de $1 millón, son casi una leyenda, pues muchas personas sólo los han visto en revistas o televisión. Estos autos valen una fortuna, tal vez demasiado como para andarlos manejando de aquí para allá, pero de alguna manera u otro las marcas más prestigiadas del mundo los siguen fabricando, ¿por qué? ¿Qué hace a un auto ser tan caro?

Debe ser algo especial, pues un medio de transporte confiable lo encuentras por menos de $100 mil dólares. Los autos caros son no sólo hechos de materiales caros, como la fibra de carbón, o tienen un poderoso motor capaz de remolcar un camión; los vehículos de arriba de $1 millón representan algo: prestigio, investigación, desarrollo, ingeniería, diseño y exclusividad.

Las marcas más prestigiadas del mundo no venderán un auto de estos a cualquiera, y su valor no se despreciara a pesar de que mucho años pasen, ya que solo hay unos cuantos en el mundo, no como los autos ordinarios que pierden su valor original con el paso de los años porque hay demasiados siendo conducidos por el mundo.

Estos son algunos de los autos que valen más de un mayor. Al ver su diseño y conocer sus innovadoras características sabrás porque valen lo que valen.

Rimac Concept One

Es un automóvil eléctrico de alto rendimiento y dos asientos. Diseñado y fabricado en Croacia por Rimac Automobili. Tiene una potencia total de 913 kW y un tiempo de aceleración de 0 a 62 mph en 2,5 segundos, el Concept One ha sido descrito como el primer auto deportivo eléctrico del mundo. [ 5] [1] El Rimac Concept One fue declarado como el vehículo eléctrico de aceleración más rápido del mundo en 2013. [6] La compañía optó por fabricar y vender un volumen exclusivo de 8 autos.

Pagani Huayra

El Pagani Huayra debutó oficialmente en línea con varias fotos en un comunicado de prensa el 25 de enero de 2011. El debut mundial oficial fue en el Salón del Automóvil de Ginebra 2011 celebrado en marzo. Utiliza un motor M158 V12 de 6.0 L de doble turbocargador desarrollado por Mercedes-AMG, especialmente para el Huayra, que produce 730 PS a 5800 rpm y 1,000 N⋅m de par a 2250-4500 rpm. Su velocidad máxima es de aproximadamente 238 mph y tiene un tiempo de aceleración de 0-60 mph de 2.8 segundos.