Remedio natural para eliminar las manchas oscuras de la piel

Te contamos cuáles son las dos sustancias que te ayudarán a eliminar las manchas de tu piel

El cuidado de la piel es una parte importante de la higiene personal. Pudiera decirse que es nuestra vestimenta principal antes que toda la ropa que usamos y la única de la cual jamás nos podremos despojar.

Puede ocurrir que aparecen manchas oscuras en la piel y no sabemos por qué. No te preocupes, muchas veces no son indicativo de algún problema médico, pero sí pueden ser un factor que nos haga sentir más inseguros.

¿Por qué la piel se mancha?

Estas afecciones pueden aparecer en personas completamente saludables, pero muchas veces están relacionadas con algún problema médico. Los pacientes con trastornos endocrinos son una población muy sensible a esto dado que el cuerpo disminuye su producción hormonal.

La obesidad es una causa principal debido a que el cuerpo pierde su capacidad de absorber la insulina segregada por el páncreas, lo que conlleva a una acumulación que afecta distintas partes de la piel.

Agua oxigenada y aceite de oliva para aclarar la piel

El agua oxigenada es reconocida mundialmente por sus poderosas propiedades antisépticas. Se le utiliza frecuentemente para higienizar las heridas y evitar posibles infecciones. No obstante, la podemos usar también para aclarar nuestra piel.

Por sí sola constituye un remedio natural muy potente contra las manchas en la piel, pero si se le utiliza con un poco de aceite de oliva, puede ser una solución plenamente definitiva contra esta afección que interviene la belleza natural de la piel.

¿Cómo aplicar el agua oxigenada y el aceite de oliva?

Antes de empezar con el tratamiento a pleno, verifica que ni el agua oxigenada ni el aceite de oliva produzcan alguna reacción alérgica indeseada. Para esto aplica una cantidad menor en alguna de las zonas afectadas.

El agua oxigenada debe ser de 20 volúmenes. Si es una cantidad menor, no contará con suficiente peróxido de carbono; si es una cantidad mayor, causará efectos nocivos sobre la piel. El aceite de oliva, por otro lado, debe ser extra virgen.

Aplicación

En primer lugar, debes limpiar muy bien la zona que deseas librar de manchas oscuras. Esto lo puedes hacer con una ducha común o con un tratamiento posterior a ella. Empapa un trozo de algodón con agua oxigenada al 20% y aplica sobre las rodillas, los codos, axilas, y todas las áreas que consideres estén manchadas. Deja secar el producto. Posteriormente, extiende un poco de aceite de oliva en todas las zonas hasta que la piel absorba correctamente. Repite el tratamiento hasta dar con los resultados deseados.

Para recordar

Si a medida que realizas el tratamiento notas algún tipo de enrojecimiento, picazón o quemadura, enjuaga la zona y suspende por completo.

Fuente: cositasfemeninas.com