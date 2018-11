VIDEO: Captan un león cuando se arriesga a robar la cena de un leopardo

Esta escena increíble la filmó un visitante del Parque Kruger en Sudáfrica

A principios de octubre, Graeme Mitchley, director adjunto de la escuela primaria Hurlyvale, estaba cerca de Lower Sabie en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, cuando se encontró con este avistamiento lleno de acción:

Graeme le cuenta a LatestSightings.com la historia: “Había estado observando a un leopardo al otro lado del río. Estaba acechando y definitivamente cazando. Los arbustos eran espesos y lo seguí perdiendo visualmente. No tenía sentido intentar fotografiar o filmar el avistamiento en este punto. Pensé que solo disfrutaría la escena.

Noté una manada de impalas cerca y me di cuenta de que habían captado su atención. ¡De repente, había polvo por todas partes y la manada de impala se dispersó! Hubo muchas alarmas ,cuando noté que el leopardo arrastraba un impala muerto desde los arbustos hacia un árbol cercano.

Mi corazón estaba bombeando y la adrenalina fluía. Solo ver un leopardo o un león es una experiencia increíble, pero presenciar la interacción entre los dos fue alucinante.

También fue la primera vez que vi a un león treparse a un árbol para intentar robar la presa de un leopardo. Me alejé de la escena asombrado, todavía me estaba pellizcando una hora más tarde y me preguntaba si realmente había visto cómo se desarrollaba esa escena.”