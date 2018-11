‘Cuando salí de mi apartamento no podía respirar’

Las llamas no dan tregua al condado de Ventura que tiene a más de 95,000 residentes desplazados

Eran cerca de las 4:00 a.m. del viernes cuando el fuerte olor al humo que se había filtrado en su departamento despertó a Andrea Sánchez, quien vive en Thousand Oaks, junto a su hija Claudia, de 6 años de edad.

Su vivienda está localizada a solo dos cuadras del perímetro que recibió órdenes obligatorias de evacuar debido al incendio Woosley, que comenzó el jueves alrededor de las 2:25 p.m. en la zona de Rocketdyne, al sur de la ciudad de Simi Valley.

“Cerca de las 9:00 p.m. salí al balcón y no olía a nada, tampoco vi movimiento entre mis vecinos… Ya al día siguiente todo estaba oscuro y lleno de cenizas”, dijo Sánchez, de 30 años de edad, quien comenta que tuvo que tomar unos minutos para explicarle a su niña por qué el cielo se veía negro y así lograr tranquilizarla.

Cuenta que en ese momento tomó la decisión de hacer una maleta para ella y otra para su pequeña. Colectó algunos documentos importantes; además de dinero y salió sin saber si al regresar encontraría su hogar como lo dejó.

“Cuando salimos me ardían los ojos y se nos hizo muy difícil respirar”, dice. “Nos fuimos como a las 6: 00 a.m. De todos modos tenía que salir porque yo trabajo en Mission Hills y mi hija va a la escuela allá”, dijo Sánchez, quien optó por pasar la noche de ayer en casa de una amiga.

La preocupación por el siniestro la tuvo en vilo todo el día. “Me da miedo volver y que mis cosas no estén. Eso significaría tener que empezar todo desde cero… Jamás pensé que mi casa iba a estar tan cerca del peligro”.

Estructuras en peligro

De acuerdo con la última conferencia de prensa provista por las autoridades, al cierre de esta edición el incendio Woosley ya había consumido cerca de 35,000 acres y estaba 0% contenido.

Del cuerpo de bomberos del condado de Ventura dijeron que se evacuaron alrededor de 95,000 residentes y que unas 75,000 viviendas estaban en peligro.

Hasta el momento se desconoce el total de propiedades destruidas.

“Estamos en una situación donde el incendio está creciendo rápidamente y para poder recibir información pedimos ahora a las personas que visiten vcemergency.com”, dijo el sargento Eric Buschow del departamento del Sheriff del condado de Ventura (VCSD).

El incendio ha sido tan grave que durante el viernes, se cerró el paso a los vehículos sobre la autopista 101 en ambas direcciones de Las Virgenes a Reyes Adobe.

También se cerró parte de la autopista PCH ya que las llamas se expandían rápidamente hacia el oeste. Las autoridades repitieron varias veces y urgieron a los residentes de las áreas afectadas a seguir instrucciones y evacuar el área en cuanto se les ordene.

“El incendio Woosley está experimentando problemas importantes en el área de Bell Canyon, Woodranch y Simi Valley”, dijo el jefe de bomberos del condado de Ventura Mark Lorenzen.

“Aunque el viento ha disminuido su velocidad deben estar al tanto. Estamos en el séptimo año de sequía y es peligroso. Estén atentos a los medios de comunicación y cuando se les pida que salgan, háganlo”, recalcó.

El alcalde de la ciudad de Thousand Oaks Andrew P. Fox, lamentó las tragedias que han acechado a la ciudad desde el miércoles por la noche. Primero con la masacre en el bar Borderline y el jueves con el inicio del incendio Woosley.

Afortunadamente en este segundo incidente, dijo, “no hay vidas que lamentar. Pero no se puede decir lo mismo de las propiedades… Los bomberos están intentando de salvar todas las propiedades posibles. Hemos evacuado alrededor del 75% de los habitantes de la ciudad”, dijo el alcalde.

Cuidado con las estafas

Pese a que muchas personas quieren ayudar ante los incendios, la fiscal del condado de Los Ángeles pidió que sean cautelosos al donar a entidades privadas. Se han reportado organizaciones benéficas que supuestamente están a favor de policías, bomberos u otros trabajadores de seguridad pública.

No obstante, algunas organizaciones benéficas gastan la mayoría de sus donaciones en costos administrativos o no usan los fondos de la manera que prometieron… Puede incluso que otras no sean organizaciones benéficas legítimas en absoluto, explicó la oficina de la fiscal.

“Simplemente porque una organización tenga la palabra ‘policía’ o ‘bombero’ en su nombre, no significa que en realidad usará el dinero para ayudar”, dijo en un comunicado la fiscal Jackie Lacey.

Se recomienda lo siguiente:

Investigue a la organización; confirme el estatus de una organización benéfica de California en doj.ca.gov.

Las organizaciones benéficas legítimas dicen cómo se gasta el dinero y si una donación es deducible de impuestos.

No dé donaciones en efectivo, por transferencia electrónica o con tarjetas de regalo.

Para la información más actualizada así como lugares de refugio para personas y animales visite: https://www.vcemergency.com/