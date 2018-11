Luis Miguel y el especial cariño que lo une al Boca Juniors

Matías Mc Cluskey, hijo del exrepresentante del "Sol", divulga un revelador dato sobre el cantante y el equipo argentino de fútbol

A pocas horas del arranque del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, salió a la luz un revelador dato relacionado con el cantante Luis Miguel y el conjunto xeneize.

En entrevista para el diario argentino Olé, Matías Mc Cluskey, hijo del exrepresentante del “Sol”, aseguró que el cantante le tomó un cariño especial al estadio de La Bombonera, desde que acudió en 1988 a ver al Boca Juniors en un partido de fútbol.

“Siempre fue un tipo muy divertido, picarón. Le gustaba la adrenalina y le encantaban todos los eventos multitudinarios. Conseguimos unas entradas para la platea alta y, aunque él no era ningún fanático del futbol, ni lo dudó. Le encantó la idea de ir. Se puso un gorro de lana, una bufanda y los anteojos más grandes que tenía. Era irreconocible y alucinó con la hinchada. ‘No paran’, me decía”, relató McCluskey.

“En un gol de Boca, el que estaba adelante se dio vuelta y le dio un tremendo abrazo. Luismi no entendía nada, se cagaba de risa y me dijo: ‘si supiera que me está abrazando a mí…’”, añadió.

Este sábado, Boca Juniors y River Plate pondrás en marcha hostilidades en La Bombonera en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores, en un duelo histórico, pues el la primera vez en la historia que los dos acérrimos rivales argentinos se enfrentan en el duelo decisivo por el título del torneo más importante del continente americano a nivel de clubes.