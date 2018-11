Meghan Markle y la reina Isabel II protagonizaron un enfrentamiento silencioso

En dicho conflicto el príncipe Harry demostró que ante todo, para él, está el bienestar de su esposa

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, podrá ser ahora la predilecta de la reina Isabel II, según afirman algunos medios internacionales, sin embargo en un primer momento tuvieron un fuerte altercado, que llevó al príncipe Harry a alzar la voz. La monarca ante los supuestos hechos ejerció su papel de abuela y reina, y como tal llamó la atención de su nieto.

Durante la preparación del enlace real Meghan quería utilizar una tiara diferente para su atuendo de novia, según reveló el portal de la revista Quién, medio que se fundamenta sobre el libro de Robert Jobson titulado Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams, en donde narra dicha situación. Sin embargo la joya no estaba a disposición de Meghan por decisión de la monarca.

Lo más impactante de esta situación es que el príncipe está totalmente dispuesto a enfrentar a toda su familia por su actual esposa. A tal grado que se impacienta cuando siente que está pasando por encima de la voluntad de su ahora duquesa. Esto fue lo que lo impulsó a gritar, según el texto, para hacer cumplir los deseos de su prometida. Sin embargo, la reina bajó los sumos y la prepotencia de su nieto, haciendo un llamado a la cordura.

Sin embargo este inconveniente no tuvo ninguna repercusión en la relación de la reina y Meghan ya que en la actualidad la monarca está totalmente encantada con ella.