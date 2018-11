Michelle Obama también le lanza su derechazo a Melania

Michelle Obama parece haber dejado el decoro para no arremeter contra la pareja que habita su antiguo hogar en la Casa Blanca.

En medio de un movido tour de prensa promocionando su nueva memoria “Becoming” que saldrá a la venta en los próximos días la ex primera dama arremetió contra Melania.

En una entrevista con NPR, Michelle Obama respondió a las afirmaciones de Melania Trump sobre ser la mujer más acosada y “bullied” en EEUU, diciendo que la esposa de Trump a diferencia de su esposo debería desarrollar una piel más gruesa cuando se trata de recibir críticas.

En entrevista con Audie Cornish de NPR, Michelle dijo que la sensación de ser acosada de Melania es una distracción de su labor. La ex primera dama fue muy clara.

“No puedo”, respondió Obama, según una transcripción . “No puedo mirar a mi alrededor lo que está pasando y verme a mí mismo como – escribí sobre el hecho de que, cómo aprendí a no tomarme tan en serio a mí mismo en este rol, fue cuando me reuniría con familias de militares y pasar tiempo en las bases , y vería el sacrificio que estas familias harían y las dificultades que soportarían porque tendrían a un ser querido sirviendo y muriendo y poniendo en riesgo su vida.

Michelle pidió en otras palabras que Melania deje de jugar la carta de víctima y se ponga a trabajar desde la oficina de la primera dama para ayudar a la comunidad.

EXCLUSIVE: First lady Melania Trump says her “Be Best” policy platform targeting online bullies is personal. “I could say that I’m the most bullied person in the world,” she tells ABC. https://t.co/RBrs4d6gQH pic.twitter.com/r8CNJeyFQa

— ABC News (@ABC) 12 de octubre de 2018