Pastor evangélico dice que duras políticas migratorias de Trump son fieles a la Biblia

En medio de la última y controvertida movida migratoria de Donald Trump en la que limita drásticamente la posibilidad de asilo para inmigrantes en la frontera sur se vuelve a escuchar de uno de sus fervientes seguidores religiosos que justifica sus acciones con la Biblia.

Tony Perkins , presidente del conservador Concilio de Investigación Familiar sin fines de lucro y un aliado de Trump desde hace mucho tiempo, ha dicho en la última semana que aunque la Biblia llama a los cristianos a cuidar de los pobres y los inmigrantes, esta también defiende la ley, por lo que Trump hace lo correcto.

“Las Escrituras hablan a los pobres, sí a los inmigrantes, pero también al estado de derecho”, dijo Perkins a Christiane Amanpour en entrevista con CNN.

“De hecho, en casi todos los casos que lee en el Antiguo Testamento acerca de acoger a los pobres, inmigrantes y extranjeros, es entonces cuando tienen la obligación de operar según sus costumbres y leyes. Es la asimilación, es el imperio de la ley ”.

What does the bible teach about immigration?

.@RevDrBarber told me that without scripture on how you treat the poor and the immigrant, “the bible would fall apart.”

Evangelical leader @tperkins says that while those sections are there, “it also speaks to the rule of law.” pic.twitter.com/MU5UnSVmj6

— Christiane Amanpour (@camanpour) November 5, 2018