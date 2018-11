Ireland Baldwin a punto de ser ‘arrestada’ por tratar de regresar a su casa durante el incendio de Malibú

La joven celebridad solo quería "recoger algunas cosas antes de que los vientos volvieran a cobrar fuerza..."

La modelo Ireland Baldwin, hija de los actores Alec Baldwin y Kim Basinger, se ha quejado amargamente en las redes sociales sobre el encontronazo que tuvo este lunes con un agente de policía que le impidió acceder a su vivienda, una de las muchas afectadas por el proceso de evacuación de los residentes de Malibú ligada a los devastadores incendios que han asolado la zona, y que incluso amenazó con “arrestarla” tras comprobar que en su documento de identidad no aparecía la dirección de la citada propiedad.

“Me pasé todo el día tratando de volver a mi casa de Malibú para poder recoger algunas cosas antes de que los vientos volvieran a cobrar fuerza. Un agente de policía que vigila los accesos a la ciudad nos paró y no nos dejó pasar porque mi dirección de Malibú no está en mi documento de identidad“, reza el primero de los mensajes que ha compartido en su cuenta de Twitter, donde no ha escatimado en duros adjetivos para definir la actuación del policía en cuestión.

“No solo se comportó como un auténtico capu***, sino que además mostró cero compasión y literalmente nos acusó de ser unos ladrones. Hasta nos amenazó con la posibilidad de arrestarnos si seguíamos dándole problemas”, ha explicado en la misma plataforma al tiempo que dejaba patente su indignación.

Posteriormente, la prima de la también modelo Hailey Baldwin, prometida de Justin Bieber, regresó a la esfera virtual para rebajar ligeramente el tono de su discurso y reconocer que el agente solo estaba haciendo “su trabajo”, aunque a juicio de la maniquí este debería haberlo hecho exhibiendo mayores niveles de consideración para con las víctimas de la tragedia.

“Entiendo que estaba haciendo su trabajo, pero en estos tiempos tan difíciles en los que la gente ha perdido a muchos de sus seres queridos y han visto cómo desaparecían sus casas, lo mínimo que podía hacer era mostrar compasión y ser amable a pesar de no poder ayudar“, ha manifestado Ireland antes de revelar, también por Twitter, que su madre y el novio de esta, Mitch Stone, también se encuentran entre los residentes que tuvieron que ser desalojados de sus casas ante la inminente llegada de las llamas.