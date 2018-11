¿Qué colección de autos tenia Stan Lee?

El creador del mundo de superhéroes tenia un gusto especial por los autos de estilo elegante y SUV

El pasado lunes 12 de noviembre, el mundo del cine, cómics y entretenimiento recibió la terrible noticia de que el cocreador del Universo Marvel, Stan Lee, había fallecido debido a múltiples razones. Él tenía 95 años.

Lee fundó Marvel junto a Jack Kirby en 1961 de la mano de los Fantastic Four. Después vinieron emblemas como Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man y The Avengers. Las creaciones de Lee detonaron el Universo Marvel que en cine se ha convertido en la franquicia más rentable de su historia. En todas las películas que se han producido el “padre” de las criaturas ha aparecido en un cameo – una apariencia corta en una película-.

Pero Lee vivirá para siempre como el padre de los superhéroes, y por sus esperadas apariencias en la saga de Marvel. Muchas de esas apariencias nos recuerdan a Lee conduciendo un vehículo, y no era algo por qué sorprenderse, ya que el creativo ídolo amaba tanto a sus autos como a sus superhéroes.

Hoy, como homenaje a su creativa memoria, te contamos los autos que fueron parte de su vida y tal vez inspiraron algunas naves espaciales o vehículos asistentes de héroes en sus múltiples historias en Marvel.

Los autos que pertenecieron a Stan Lee

Lee era sin duda alguna un millonario, y era lógico, ya que el caricaturista gano millones con su imperio de fantasía que conquistó a niños, jóvenes y adultos. Finapp estima que Lee tenía una fortuna de $52 millones de dólares, un ingreso anual de $1 millón, 4 mansiones y 6 autos de lujo, entre esos sabemos de 3: un Audi Q7, un Bentley Bentaygay un Mercedes Benz CLS-class.

Audi Q7

Bentley Bentaygay

Mercedes Benz CLS-class