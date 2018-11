Fondo de jubilación de maestros de California retira inversiones de cárceles de ICE

El más grande sistema de pensiones para educadores del mundo, toma la decisión tras la política de separación de familias en la frontera sur

La directiva del Sistema de Pensiones de los Maestros de California (CalSTRS) votó a favor de remover sus acciones de CoreCivic y GEO Group, dos compañías que – bajo contrato con el gobierno federal – operan los centros de detención del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque la noticia acaba de darse a conocer a través de los voceros del CalSTRS, la decisión comenzó a fraguarse durante una junta a finales de julio cuando el jefe de inversiones, Christopher J. Ailman, inició el proceso de desinversión en las cárceles privadas, motivado por las políticas de cero tolerancia de la administración Trump que estaban separando familias.

Según dio a conocer CalSTRS a través de un comunicado a la prensa, desde julio iniciaron pláticas con CoreCivic y GEO Group en relación a sus prácticas. Esto incluyó visitas a sus centros de detención en San Antonio, Texas, y entrevistas con sus directivos.

“La junta directiva llevó a cabo una revisión de las investigaciones hechas al personal; estuvimos de acuerdo con sus meticulosos esfuerzos por comprometerse y escuchamos a nuestros expertos en inversión”, dijo la presidenta de la directiva de CalSTRS, Harry Keiley.

“Basado en toda esa información y consejo, la junta decidió retirar sus inversiones de acuerdo con el criterio de sus políticas”, señaló.

En julio, cerca de 200 maestros firmaron una carta pública en la que pedían a CalSTRS remover sus inversiones debido a las condiciones de los centros de detención migratoria. Los mentores han estado cabildeando en CalSTRS para que se remuevan también las acciones en industrias relacionadas con las armas.

Las prisiones privadas llamaron su atención desde que comenzó la separación de familias en la frontera sur.

El proceso de retiro de inversiones de CalSTRS en CoreCivic y GEO Group comenzará de inmediato, y se espera que se complete en un periodo de seis meses.

Hasta el 6 de noviembre, las acciones con esos grupos eran por más de 12 millones de dólares.

Motivaciones políticas

El portavoz de GEO group, Pablo Paez, consideró que la decisión de retirar las acciones fue motivada y deliberadamente política, basada en una mala descripción de su papel como antiguo proveedor de servicios al gobierno.

“Nuestra compañía nunca ha jugado un papel en la política con relación a la separación de familias, y nunca hemos proporcionado servicios para ese propósito”, aclaró.

Agregó que se sienten decepcionados de las políticas partidistas y mal informadas que fueron capaces de poner en riesgo la seguridad en la jubilación de los educadores de California.

Amanda Gilchrist, portavoz de CoreCivic, dijo que con una decisión puramente política y decepcionante, un grupo que representa a los educadores votaron en contra de una compañía que apasionadamente cree en educar a quienes más lo necesitan.

“Cientos de miembros, compañeros educadores de CalSTRS, trabajan en nuestras instalaciones correccionales cada día para ayudar a los presos a prepararse para tener éxito cuando salgan de la prisión”, indicó.

Una de sus metas principales es graduar a más de 8,000 presos con un certificado de secundaria, y a 25,000 con un certificado vocacional para finales de 2019.

Reacciones

Liz Martínez, portavoz de la organización Freedom for Immigrants, que ha puesto al descubierto los abusos en los centros de detención de ICE dados en contratos a GEO Group y CoreCivic, dijo que al retirar sus inversiones, CalSTRS manda un mensaje de que nadie debería beneficiarse del sufrimiento de los inmigrantes detenidos.

“Si el fondo de pensiones para educadores más grande del mundo puede tomar acción de esta manera, muchos más individuos y organizaciones también pueden hacer lo mismo y retirar sus inversiones”, señaló.

“Esto nos enseña la importancia de poner presión sobre las instituciones con este tipo de poder. Este cambio sucedió gracias al activismo de maestros y ciertas organizaciones”, dijo.

Van por más

Emily Claire Goldman, fundadora y directora de la organización Educators for Migrant Justice, la organización detrás de la campaña para que CalSTRS retirará sus inversiones, dijo que ellos impulsan que se hagan inversiones con responsabilidad en empresas y grupos que no violen los derechos humanos, no destruyan el planeta y ni haya corrupción corporativa.

“En el caso de GEO Group y CoreCivic, hay docenas de estudios incluyendo una investigación del Inspector General que documenta los atroces abusos humanos que se dan en los centros de detención que ellos manejan”, dijo.

“No esperemos que cambien porque su modelo de negocio descansa en tener poco personal y descuidar la atención médica, pero si crear conciencia. En el caso de las pensiones de los educadores, queremos que ellos mismos se den cuenta, dónde se están poniendo sus ahorros”, dijo.

“Como descendiente de inmigrantes judíos, ver los lugares donde estaban poniendo a los niños que separaban a sus padres, me remontó al Genocidio en Alemania. Es aterrador ver como nos acercamos más y más a esa situación. Esos centros de detención no son otra cosa más que campos de concentración”, remarco.

Goldman reveló que han lanzado otra campaña para el otro gran Sistema de Retiro de California, que agrupa a los trabajadores del estado, y donde hay muchos latinos, CalPERS, para que también remueva sus acciones de inmediato de GEO Group y CoreCivic.

“Más de tres meses después de que la corte ordenó reunificar a las familias separadas en la frontera bajo la administración Trump, 150 familias permanecen separadas en las prisiones lucrativas”, dijo.

Y agregó que por lo menos cuatro compañías en el portafolio de CalPERS, CoreCivic, GEO Group, General Dynamics y United Rental están proporcionando recursos para que esta administración cometa crímenes contra la humanidad.

CalSTRS es el fondo de pensiones para educadores más grande del mundo, y el segundo mas grande de pensiones en Estados Unidos. El número uno es CalPERS en el país.