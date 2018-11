Yalil Guerra siente ‘felicidad en el alma’

El compositor cubano está celebrando su nominación al Latin Grammy por su trabajo de música clásica

Quienes crean que en este mundo ya no existen las personas que hacen las cosas por puro y mero amor al arte, tienen que conocer a Yalil Guerra, un joven cubano que escribe música clásica por un motivo muy simple: es su pasión.

“Antes esa música se hacía por encargo de las cortes, pero ahora se hace por puro gusto, a menos que seas un compositor muy reconocido [y te paguen por hacerla]”, dijo Guerra, quien nació en Cuba y vive desde el 2000 en Estados Unidos.

Sin embargo, mientras llega su momento de gloria, Guerra no pierde el tiempo –ni la esperanza– y dedica buena parte de su vida a la creación de obras. Ahora mismo está escribiendo “Dioses del Olimpo”, que será para cuarteto de cuerdas, y “Cartas de amor”, una obra para piano y violoncello.

Además, da clases de música en el Colegio Comunitario de Santa Clarita y está cursando el doctorado en composición musical en la Universidad de California en Los Angeles.

Aunque a cuentagotas, los reconocimientos han llegado para su carrera. Precisamente en estas fechas se encuentra en Las Vegas para asistir a la ceremonia del Latin Grammy, premio que entregará hoy la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación a las producciones musicales más destacadas de Iberoamérica.

Guerra compite en la categoría de Mejor obra/composición clásica contemporánea con “String Quarte No. 3 (In Memoriam Ludwing Van Beethoven)”, que grabó el cuarteto de cuerdas La Catrina en el disco titulado “Alma con brío”.

Antes, en 2014, “Cuarteto de cuerdas No. 2”, que también grabó La Catrina en el álbum “América Latina: A Musical Canvas”, fue postulado para un premio de la academia.

“Para mí fue una sorpresa la nominación de este año porque había presentado varias producciones y no las habían nominado”, dijo el autor. “Por eso siento mucha felicidad en el alma”.

Por si fuera poco todo lo que hace, Guerra también es miembro de la ‘Yamila Guerra Latin Band’, una agrupación de música tropical y salsa de Los Angeles. Además de él, está formada por su hermana Yamila Guerra, y los padres de ambos, Rosell y Cary, un dueto de música popular que fue muy famoso en Cuba en la década de los setenta y ochenta.

“Ellos [nuestros padres] nos incorporaron a trabajar con ellos”, dijo Guerra acerca de cómo es que surgió su interés por la música. “Con ellos viajamos por todo el mundo, hasta que nos establecimos en España por muchos años; luego nos venimos a California”.

Y aunque tiene un profundo afecto por la música popular, su primer amor es la clásica, que estudió desde pequeño en escuelas de Cuba.

“En la época en que yo estudié solo existía la carrera de música clásica; a los alumnos en los años ochenta se les prohibía tocar música popular”, explicó. “Yo venía de [tocar] la música de mis padres, y tuve que entrar a la academia, que fue algo maravilloso”.

Y aunque Guerra tuvo una carrera exitosa como productor, compositor y arreglista de música popular, se alejó cuando se dio cuenta de que ese mercado está regido por “muchos intereses”, y también porque fue en el momento en el que la industria del disco se vino abajo.

“Desde niño quise ser compositor y arreglista; aún estudiando yo me veía como compositor”, dijo Guerra acerca de su pasión por la música clásica. “También me han pasado otras cosas, como un sueño en 2006 en el que se me parecía Jesucristo y me decía que lo que tenía que hacer era componer música clásica”.