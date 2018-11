Le recoge de la carretera, le ayuda a conseguir un trabajo y le compra un celular.

Ayudar no cuesta tanto y puede cambiar la vida de una persona tremendamente

Un hombre en California se siente bendecido después de la increíble muestra de bondad de un extraño, que no dudó en hacer todo lo posible para que pudiera tomar las riendas de su vida de nuevo.

Wayne Williamson compartió la conmovedora historia en su página de Facebook, junto con una foto del hombre que lo ayudó.

Esto es lo que Wayne escribió:

¡Este hombre es increíble!

Estoy haciendo dedo desde Yuba City a Chico para una entrevista de trabajo hoy porque mi compañía cerró.

Este hombre me para, empezamos a hablar y descubrimos que éramos vecinos de Paraíso, en California.

Me lleva hasta mi entrevista y espera. Luego me compra el almuerzo. Seguimos hablando y le explico que durante la evacuación por los incendios perdí mi número de teléfono, así que el hombre insistió en comprarme uno nuevo. No importa cuántas veces le dije que no, lo hizo.

Te deseo lo mejor, Greg, en tus nuevas aventuras. Nunca olvidaré tu amabilidad de hoy. Gracias a ti tengo un nuevo trabajo.