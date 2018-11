Se unen para llevar ayuda humanitaria a la Caravana Centroamericana

Necesitan colectar arroz, frijol, aceite, ropa nueva, cobijas, calcetines y artículos de higiene personal

El concejal de Los Ángeles, Gil Cedillo, la Coalición de Migrantes Mexicanos y más de 75 organizaciones no lucrativas, anunciaron que unirán fuerzas con los Ángeles de la Frontera para llevar ayuda humanitaria a la caravana centroamericana en la frontera sur.

Se estima que vienen alrededor de 3,000 inmigrantes en la caravana centroamericana que recorre México con la intención de pedir asilo político en Estados Unidos en el puerto de entrada San Ysidro de Tijuana.

“¿Cómo les ayudamos a los miles de centroamericanos que están en gran necesidad, buscando asilo?… Queremos llevarles comida, agua, ropa, artículos de limpieza personal, cuidado de salud, asistencia legal y financiera”, dijo el concejal Cedillo quien es presidente del comité de migración del Concejo de Los Ángeles.

“En parte, ellos son producto de las políticas de Estados Unidos y víctimas de la retórica del presidente Trump”, señaló.

“Hacemos un llamado a la gente de buena voluntFad para apoyar a los centroamericanos en este esfuerzo y tratarlos con respeto”, dijo.

Una caravana de ayuda humanitaria y profesionales de Los Ángeles, se espera que viaje al sur de la frontera el sábado 24 de noviembre para asistir a los centroamericanos que esperan por el asilo.

Enrique Morones de Border Angels, una organización conocida por dejar agua en el desierto para los migrantes, dijo que los centroamericanos tienen el derecho a solicitar asilo. “La gente cruza las fronteras todos los días. Hay 250 millones de inmigrantes en todo el mundo, viviendo en países que no son su lugar de origen. Solamente en Estados Unidos hay 11 millones”, señaló.

Y remarcó que independientemente del odio que sale de la Casa Blanca, le quieren decir a los hermanos que vienen de Centroamérica que son bienvenidos y queridos.

“Doctores de la UCLA -Universidad de California en Los Ángeles- viajarán a Tijuana para atender a los inmigrantes”, agregó Morones.

Los donativos y víveres para donar, pueden dirigirlos a Border Angels, llamando al 619-269-7865, o escribiendo a enrique@borderangeles.org

Sergio Infanzon de la Coalición de Migrantes Mexicanos, dijo que la situación de la caravana de migrantes es extremadamente desafiante. “Por un lado tienen al gobierno de Estados Unidos que no está dispuesto a abrir sus puertas para ayudarlos; y por otro a una nación mexicana que no les da la bienvenida, por eso es crítico que apoyemos a nuestros hermanos y hermanas de Honduras, de cualquier manera que podamos”, expuso.

Norma Orellana, una líder comunitaria de origen hondureño, dijo que los hondureños están saliendo, porque en su país no hay trabajo, hay hambre y no hay medicinas.

“Les pedimos que nos ayuden con cobijas, víveres, medicina ya que vienen muchos niños enfermos. La mayoría de ellos son gente humilde y pobres con necesidad de trabajar”, dijo.

Durante una conferencia de prensa, Rosalinda Martínez sostuvo que los integrantes de la caravana, huyen de un proyecto globalizador que generó la caída de sus economías locales. “La producción de armas masivas en Estados Unidos afectó a El Salvador y en Honduras no se reconoció el golpe de estado. Todo eso ha provocado la salida en masa de centroamericanos que vienen buscando salvar sus vidas, y necesitan mucha ayuda y apoyo”, recalcó.

