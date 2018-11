Esquina migratoria: ¿me afecta pedir ayuda social al momento de pedir residencia a mi esposo?

Soy ciudadana americana nacida en Hidalgo, Texas y estoy planeando realizar el trámite para arreglar la residencia permanente a mi esposo, pero estoy embarazada y quiero pedir ayuda de Medicaid para revisar mi embarazo y para que nazca el bebé. Mi pregunta es si solicitar estos beneficios de ayuda médica del gobierno ¿me afectaría al momento de pedir a mi esposo?

Aún cuando lo mas importante es tu salud y la de tu bebé, lamentablemente la aprobación de la residencia de tu esposo se podría complicar si ustedes reciben algún tipo de ayuda federal.

En estos momentos el gobierno estudia la posibilidad de imponer una restricción que abarque los recientes tres años desde que el inmigrante inició el proceso para la residencia legal.

Esto es especialmente importante y representa mayor riesgo si el inmigrante, en este caso tu esposo tuviera que obtener su visa migratoria fuera de Estados Unidos.

El lado positivo de tu situación -sin contar que pudieran pedir ayuda al gobierno-, es que tu esposo se puede beneficiar con la petición de tu parte para obtener su Green Card con vías a la ciudadanía de la manera más rápida y segura.

Mi consejo es acudir a una consulta legal lo más pronto posible para que te recomiende la major forma de hacer este proceso, sin que haya problemas tu esposo, y comenzar a planear el futuro de tu bebé sin poner en riesgo la unión familiar.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.