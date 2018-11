Tiroteo en hospital de Chicago, varias personas heridas incluido un policía

Se desconoce el número total de muertos o heridos en el Hospital Mercy en Chicago

Un tiroteo en la ciudad de Chicago ha dejado varias personas heridas, incluido un polícia según informaron las autoridades.

El departamento de policía de Chicago informó hacia las 3:30 pm hora local que se estaba produciendo un incidente con disparos en el entorno del Hospital Mercy, y poco después señaló que “varias” personas habían resultado heridas, explicó el portavoz del cuerpo, Anthony Guglielmi, en su cuenta de Twitter.

Guglielmi apuntó que un agente había resultado herido de bala durante el suceso en el propio hospital y que al menos un asaltante había sido abatido.

“A un agente de la #ChicagoPolice le han disparado en un incidente con tirador en el Hospital Mercy. Está en estado crítico pero recibiendo un cuidado excelente. Por favor, envíen sus plegarias”, aseguró en otro tuit el portavoz policial, cuya última actualización fue a las 04.00 p.m. (CT).

“Se encuentra en estado crítico, pero está recibiendo excelente atención”, dijo el portavoz de la policía Anthony Guglielmi. “Por favor envíen sus oraciones”.

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7 — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) November 19, 2018

A shooter opened fire at Chicago’s Mercy Hospital, with multiple victims, including an officer. “We have an officer being worked in at the ER,” also a nurse who was shot being brought back into the hospital, for treatment. — Bill Ruthhart (@BillRuthhart) November 19, 2018

Las personas que se encontraban al interior del hospital describió haber escuchado varios disparos que los obligaron a esconderse dentro de las habitaciones del hospital.

“We hid for a little while in one of the rooms and barricaded the door.” Witnesses describe scene after gunman reportedly opened fire on the campus of Mercy Hospital in Chicago. pic.twitter.com/5eqdn3ybZf — CBS Chicago (@cbschicago) November 19, 2018

Noticia en desarrollo.