8 cosas que debes saber sobre la inscripción abierta de ACA este año

Si eres uno de los 14 millones de estadounidenses que compran su propio seguro de salud, encontrarás más opciones y algunos cambios significativos cuando comiences el período de inscripción para los planes de 2019 el 1º de noviembre.

Pero toda esa nueva elección y cambio puede hacer que la sexta temporada de inscripción abierta para los intercambios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), que se extiende hasta el 15 de diciembre en la mayoría de los estados, sea incluso más complicada de lo habitual.

La buena noticia es que las primas serán esencialmente planas o incluso más bajas en muchos lugares, un gran contraste con respecto a 2018, cuando las primas aumentaron en promedio un 37% respecto al año anterior para los planes vendidos en la plataforma federal Healthcare.gov.

Para 2019, la prima promedio del plan Silver de referencia bajará 1.5%, la primera disminución desde que se iniciaron los intercambios en 2014, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que forma parte del Departamento de Salud y Recursos Humanos.

Seema Verma, jefe de CMS, dice que la caída en el promedio de las primas de 2019 es “una prueba positiva” de que los cambios en las políticas por parte de la administración de Trump están trabajando para estabilizar los mercados de ACA.

Las tasas siguen siendo mucho más altas que cuando comenzó la ACA por primera vez. La prima mensual promedio para un plan Silver en 2019 será de $483 en comparación con $359 en 2016 y $273 en 2014. Y los deducibles, que promediaron $4,000 en los planes Silver este año, se mantendrán altos.

Sin embargo, las primas habrían sido un 16% más bajas el próximo año si no fuera por los cambios realizados este año por la administración de Trump y el Congreso, según un análisis de Kaiser Family Foundation, una organización sin fines de lucro centrada en temas de políticas de atención médica.

Estos cambios incluyen la eliminación de la multa por no tener un seguro de salud integral y una disponibilidad más amplia de planes de seguro más económicos y menos completos que no cumplen con los requisitos de ACA. Ambos movimientos alejan a las personas más sanas de los planes que se venden en los mercados de seguro, lo que aumenta su costo.

Los subsidios importan

La mayoría de las personas, 9 millones de los 14 millones que compran su propio seguro de salud, están protegidas de esas altas primas porque sus ingresos son lo suficientemente bajos como para calificar para los subsidios del gobierno que pueden reducir significativamente las primas de los seguros integrales. Las personas que ganan menos de $49,000 por año y una familia de 4 personas con un ingreso familiar de menos de $100,000 son elegibles para los subsidios.

En el plan Silver, la prima mensual promedio para 2019 para una persona que recibe subsidios es de $206 por mes, mientras que una persona no subsidiada pagará más del doble, un promedio de $495 por mes, según el análisis de Kaiser Family Foundation.

Eso deja a más de 5 millones de personas que no reciben ayuda financiera para ayudar con el costo del seguro.

“Muchas personas con ingresos medios serán excluidas del mercado”, dice Cynthia Cox, que estudia la reforma de la salud y del seguro privado en la Kaiser Family Foundation.

Verma de CMS está de acuerdo y dice que se necesitan más cambios para reducir el costo de seguro médico individual. De hecho, la semana pasada CMS anunció planes para dar a los estados mayor flexibilidad sobre sus mercados de seguros de salud. Esto podría incluir el uso de los subsidios federales para ayudar a las personas que compran seguros que no cumplan con las normas de la ACA.

Más opciones son una buena opción, pero es probable que la compra de un seguro de salud se vuelva aún más complicada y confusa de lo que ya es, dice Chris Sloan, director de Avalere Health, un grupo de consultoría de atención médica.

“La preocupación es que habrá personas que estén comprando seguros que no entienden lo que están comprando”, dice Sloan.

“Todo esto está orientado a crear más opciones y que las personas más saludables tengan opciones más económicas”, agrega Sloan. “Pero está ayudando a las personas más jóvenes y sanas a costo de aquellos que son mayores y están más enfermos”.

Estrategias para ir de compras

Si vas a comprar un seguro de salud para el próximo año, esto es lo que necesitas saber sobre las novedades y las diferencias en esta temporada de inscripción abierta.

Encontrarás más opciones para un seguro más barato. Los cambios en la política que realizó la administración de Trump a principios de este año (eliminar las multas por no tener seguro y permitir que las aseguradoras ofrezcan planes que no cumplen con la ACA) significan que puedes pagar menos por la cobertura.

Una opción nueva, disponible en algunos, pero no en todos los estados, es comprar un seguro de salud a corto plazo que te cubra por un período de hasta un año, en lugar del límite anterior de 3 meses. El más económico de estos planes cuesta solo $40 o $50 por mes.

Pero estos planes generalmente no cubren cosas como la atención de maternidad, medicamentos recetados y tratamientos de salud mental. Si tienes un accidente, tu hospitalización será cubierta, pero lo más probable es que no cubra ningún tipo de rehabilitación. Así que asegúrate de entender los beneficios antes de comprar este tipo de seguro.

También existen regulaciones más flexibles sobre lo que se conoce como planes de salud de la asociación, que permiten a las empresas e individuos unirse para comprar un seguro de salud, incluso si no trabajan juntos de otra manera. Los planes son atractivos para las personas que trabajan por cuenta propia y las pequeñas empresas, que no tienen la influencia que tienen las grandes empresas para negociar precios y beneficios. Pero una vez más, no tienen que cumplir con todos los requisitos de la ACA.

Los subsidios de ACA serán menos generosos. Los subsidios se calculan en función del costo del plan Silver de referencia, que es el segundo plan Silver con el costo más bajo en el que vives. Cuando las tasas subieron el año pasado, los subsidios aumentaron. Pero las tasas más bajas para 2019 significan que los subsidios que cubren esas primas serán menos generosos. Los subsidios se pueden usar para comprar cualquiera de los planes de ACA, no solo Silver.

Si crees que calificarás para los subsidios financieros, usa las calculadoras en healthcare.gov para comparar los costos de las pólizas que estás comprando.

Dónde vives importa. Si bien el plan Silver promedio costará 1.5% menos en 2019, existen diferencias dramáticas según el lugar donde vivas.

Las primas varían desde 26% más bajo en Tennessee hasta 20% más alto en North Dakota. La variación se debe a una variedad de factores. En Tennessee, las aseguradoras dicen que tienen un mejor manejo de los precios, por lo que pudieron recortar las primas después de varios años de fuertes alzas. Sin embargo, el seguro sigue siendo caro allí: la prima promedio del plan Silver es de $548 por mes, el doble de lo que era en 2016.

Algunos estados, como Massachusetts, donde las tasas aumentarán en promedio un 5% en promedio, están prohibiendo o limitando la venta de productos de seguros más baratos, por lo que las aseguradoras no están tan preocupadas por la competencia. Otros, como New Jersey, donde las tasas serán un promedio de 9% más bajas, imponen su propia multa por no tener seguro de salud para alentar a las personas a permanecer en los mercados de ACA.

Y algunos estados como Minnesota (donde las primas bajaron 12.4%) y Alaska (primas por debajo de 3.9%) han instituido programas de reaseguro para reembolsar a las aseguradoras por reclamaciones de alto costo, haciendo que sea más atractivo para las aseguradoras mantener las primas a precios moderados.

Para ver qué sucede con las tarifas en tu estado, ve a este mapa interactivo de Consumer Reports.

Donde compras tu seguro de salud importa. La mayoría de las personas se inscriben en los planes de ACA a través de Healthcare.gov, la plataforma administrada por el gobierno federal utilizada por 39 estados, o a través de uno de los mercados de seguros de salud administrados por el estado. Pero también puedes inscribirte directamente con una compañía de seguros o un agente/intermedio de seguros en línea.

Ten en cuenta que las opciones de planes y la información que se muestra pueden verse diferentes a las de los Mercados de seguros, que solo venden planes de ACA. Esto puede hacer que sea más difícil comparar planes a corto plazo o de asociación con un seguro más completo que cumpla con los requisitos de ACA.

Mira más allá de las primas. La mayoría de las personas se enfocan en las primas, pero hay mucho más que tener en cuenta cuando determines qué pagarás por tu atención médica. Si bien las primas generalmente son estables o más bajas, el aumento de los deducibles, lo que debes pagar de tu bolsillo antes de que comience el seguro, ha sido enorme en los últimos años.

El deducible promedio para un individuo en un plan Silver en 2018 fue de $4,000, un aumento del promedio de $2,900 en 2015, según HealthPocket, un sitio de compras y comparación de seguros de salud. Para un plan familiar, el deducible promedio fue de $8,300 este año un aumento del promedio de $6,010 en 2015.

También debes ver los copagos (el cargo fijo que pagas cada vez que acudes a un médico, hospital u otro proveedor de atención médica) y el coseguro (el porcentaje de la factura que debes pagar por el tratamiento). Tú eres responsable de los copagos y el coseguro incluso después de haber alcanzado tu deducible, y estos costos varían según el plan.

Es posible que no tengas acceso a los médicos que deseas. También debes averiguar si el plan de seguro que elijas cubre a los médicos y hospitales que deseas utilizar. Tu plan podría ser más barato porque tienes menos médicos participantes.

Los planes de red estrecha son cada vez más comunes en el mercado de seguros de salud individuales. De acuerdo con un análisis de Avalere Health, alrededor de tres cuartos de los planes de seguro vendidos en los intercambios de ACA en 2018 limitan a los proveedores de atención médica que puedes ver, un aumento del 54% en 2015.

“Estos planes llamados “de red estrecha” (narrow network) pueden tener un precio más bajo para los consumidores, pero también pueden limitar las opciones y el acceso de los consumidores a la atención de especialistas”, dice Caroline Pearson, vicepresidente senior de Avalere.

También ha habido una gran caída en la cantidad de planes que te reembolsarán cualquier monto si te sales de la red.

Según un análisis realizado por la Fundación Robert Wood Johnson, una organización filantrópica de salud pública, solo el 29% de los planes en el mercado de seguros de salud individuales brindan algún beneficio si ves a un proveedor de atención médica fuera de la red, en comparación con el 58% de hace 3 años.

La mayoría de los seguros basados en el empleador reembolsarán al menos parte del costo si sales de la red.

Puede ser más difícil encontrar ayuda. Por segundo año consecutivo, los fondos que el gobierno federal otorga a organizaciones sin fines de lucro para ayudar a las personas a inscribirse en los planes de ACA en los intercambios de Healthcare.gov se han reducido drásticamente.

El presupuesto para los navegadores de seguros se redujo a $10 millones este año, menos que los $36 millones de 2017 y los $63 millones de dólares en 2016. No habrá navegadores federales en New Hampshire, Iowa y Montana, y casi 800 condados no tendrán navegadores para ayudar a personas, un alza de 127 condados en 2016, según una revisión de la Kaiser Family Foundation.

Puedes ir a Healthcare.gov para ver qué ayuda está disponible en tu área. Por el contrario, muchos de los 12 estados que operan sus propios intercambios de ACA están aumentando sus presupuestos para brindar asistencia a los afiliados.

Covered California tiene docenas de centros de inscripción en persona en todo el estado y chat en vivo en su sitio, y garantiza que un especialista en inscripción certificado llamará a los nuevos inscritos que soliciten ayuda en línea dentro de los 30 minutos. AccessHealthCT en Connecticut organiza ferias de inscripción y tiene una media docena de lugares de inscripción en persona en el estado.

Ten en cuenta que 6 mercados de seguros de salud estatales y Washington, D.C., también les están dando a más residentes más tiempo para inscribirse.

En California y New York, puedes inscribirte en un plan 2019 hasta el 31 de enero. También puedes tener más tiempo para inscribirte si te encuentras en un área afectada por huracanes este año. Eso incluye partes de North Carolina y South Carolina golpeadas por el huracán Florence y áreas en Florida y Georgia afectadas por el huracán Michael. Llama al centro de llamadas del Mercado federal al 800-318-2596 para obtener más información.

Cuidado con las estafas. A medida que se acerca la inscripción abierta, ha habido un fuerte aumento en las estafas de seguros de salud a través de llamadas telefónicas automáticas. La cantidad de llamadas automáticas relacionadas con el seguro de salud ascendió a 408 millones en septiembre, el segundo mes consecutivo fue la estafa número 1 rastreada por YouMail, que crea un software gratuito de bloqueo de llamadas telefónicas.

De acuerdo con YouMail, las estafas relacionadas con el seguro de salud ni siquiera se encontraban en las 10 principales estafas en la primavera, pero ahora representan casi una cuarta parte de todas las llamadas ilegales generadas por computadora.

Ten cuidado con las personas que llaman y que ofrecen ayudarte a inscribirte durante la inscripción abierta o decir que tienen opciones para un seguro más barato. Realmente están tratando de recopilar tu información personal para robar tu identidad o hacerte pagar el seguro que nunca obtienes.

Debes inscribirte en el seguro de salud solo a través de un agente autorizado o en una plataforma de un mercado de seguros de la ACA. Puedes encontrar asistencia certificada para la inscripción y agentes de seguros donde vives haciendo clic en la pestaña de búsqueda FindLocalHelp en Healthcare.gov.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.