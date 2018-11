Alan Tacher de ‘Despierta América’ habla sobre la salud de Adamari López

Adamari es presentadora de "Un nuevo día", rival del conductor

Alan Tacher del programa “Despierta América” de Univision, que es rival de horario de “Un nuevo día” de Telemundo, habló del estado de salud de Adamari López.

“No he platicado con ella, la quiero muchísimo, pero tengo muchos amigos precisamente muy cercanos a ella, he estado platicando con ellos. Y ya ves que se rumoraba que el embarazo, y que se rumoraba que esto… pero no, en realidad está enfermita“, dijo el presentadora de televisión al programa “De primera mano”.

“Creo que se le complicó con lo que yo sé y un amigo muy cercano a ella [me dijo], sé que tuvo un problema en los pulmones, una como neumonía, pero creo que va mejorando“, añadió.

Aunque ambos famosos trabajan en programas y empresas rivales, Tacher rompe esa barrera para desearle lo mejor a su compañero del gremio.

“Le mandamos un abrazo siempre, somos competencia a nivel laboral pero somos hermanos a nivel personal y bueno antes que nada es la salud y que se cuide primero antes que cualquier trabajo. No hay ningún trabajo que valga la pena más que cuidarse la salud”, dijo.